沙崙智慧城不受颱風影響 光儲智慧共桿穩供綠電

沙崙智慧綠能科學城6月7日起開始驗證全綠能供電智慧共桿，在凱米颱風侵台期間綠能供電正常，智慧共桿持續運作不間斷，如空品、車流、照明、網路等服務與功能均維持正常運作。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，推動淨零與數位雙軸轉型，是市政推動重要方向，在經濟部能源署、市府經發局與沙崙智慧綠能科學城辦公室合作下，已陸續在智慧共桿、智慧站牌等其他公共設施，進行綠能供的驗證，希望不僅能促進城市減碳，也能強化公共設施用電韌性，減少突發狀況對市民服務衝擊。

經發局長林榮川說明，在沙崙智慧綠能科學城辦公室媒合下，將工研院綠能所與鼎硯工程合作開發的E-CUBE移動式太陽能光儲設備，在智邦科技開發的智慧共桿進行電力整合調度驗證，目前驗證已初見成效。

在凱米颱風侵台期間，E-CUBE不僅透過儲能放電，也把握短暫日照持續發電，合計颱風影響最劇烈3天 (7月24至26日) 創造並儲存5.56KWh的太陽能發電量，並每天供應智慧共桿約12.6KWh用電。這項驗證計畫，目前也是「台灣伊藤忠」負責的沙崙智慧城市平台內容之一。

負責這項計畫的工研院綠能與環境研究所經理黃朝揚認為，「颱風」是台灣常見天然災害，帶來強降雨及強風對於城市電力韌性是一大考驗。凱米颱風帶來的強風豪雨對平地及山區均造成嚴重災害，但也看到快速布署的移動式防災型微電網在偏遠地區展現顯著效能。

另外，這次位於大台南會展中心外的E-CUBE移動式能源解決方案驗證，軟體上可透過監控系統及時掌握電力資訊，硬體上利用太陽光電儲存的備用電力，颱風期間穩定供電給公共設施，成為未來智慧城市電力提升韌性的一個可靠做法。

沙崙智慧綠能科學城表示，透過綠能與儲能技術研發，太陽光儲設備可在惡劣天候下讓公共設施能維持正常運作，目前也嘗試整合氫能發電機，實現多元綠能發電。歡迎民眾9日到沙崙科學城的綠能科技示範場域E棟，參與「壯大南方產業，邁向永續淨零」聯合特展與技術論壇，現場將展示這套經歷颱風驗證的太陽光儲系統，以及國內最先進的氫能、化合物半導體等研發成果。