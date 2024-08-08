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吸近30萬人次！奇美博物館「從拉斐爾到梵谷」展 最後2週晚間加場

中央社／ 台南8日電
奇美博物館國際大展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，開展3個月就吸引近30萬參觀人次，館方預估最後2週人潮最多，將停售現場票，並延長開放至晚間8時。圖／奇美博物館提供
奇美博物館國際大展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，開展3個月就吸引近30萬參觀人次，館方預估最後2週人潮最多，將停售現場票，並延長開放至晚間8時。圖／奇美博物館提供

奇美博物館國際大展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，開展3個月就吸引近30萬參觀人次，館方預估最後2週人潮最多，將停售現場票，並延長開放至晚間8時。

奇美博物館今天發布新聞稿指出，「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」展期進入倒數階段，為回應大眾期待，館方與英國國家藝廊討論後，決定在19日至9月1日最後2週展期（週三除外）延長開放至晚間8時，加開參觀場次即日起於奇美博物館官網限定售票。

館方指出，由於預估展期末段人潮將達到高峰，因此19日起將停售現場票，藉此掌握人數以控制展場品質，需預購票券才能進場，但受颱風凱米影響無法於原訂時間觀展的民眾，仍可憑相關證明於現場購票。

奇美博物館表示，希望透過晚間加場與停售現場票控制參觀人數，盡可能在最大觀展人流與展場品質之間找到平衡，也提醒民眾把握最後機會，一同感受大師真跡魅力。

奇美博物館與英國國家藝廊共同主辦的「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，被譽為「台灣最高規格西洋畫展」，展出包括文藝復興三傑之一的「拉斐爾」、荷蘭光影大師「林布蘭」、後印象派藝術巨擘「梵谷」等，總計52幅原作，展期自5月2日至9月1日。

奇美博物館 梵谷 藝術品

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