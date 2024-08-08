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南市防登革熱持續孳清 累積告發846件、違規桶缸甕盆最多
衛生福利部疾病管制署統計，今年截至7月29日全國共累計166例本土登革熱確診病例，高雄市137例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，為去年疫情延續；另境外移入病例累計155例，為5年同期新高。近期午後局部大雨不斷，加上高溫，南市持續孳清，已告發846件，違規容器樣態以桶缸甕盆占43%最多。
南市登革熱防治中心表示， 近期受低壓帶影響，南部地區午後時有局部大雨發生，加上氣溫炎熱，非常適合病媒蚊生長，持續針對空屋、空地、菜園、老舊公寓地下室等高風險場域加強稽查，並依風險等級分A、B、C、D4級嚴格列管，今年第31周共完成107個列管點稽查，查獲138個積水容器、2個陽性容器，除清除或投藥處理，並開單告發。
截至8月7日止，告發846件，其中違規容器態樣第1名為桶缸甕盆43%，其次為盆栽15%、杯瓶碗罐盒7%、各式底盤5%、帆布4%、輪胎3%及保麗龍箱2%等；場域種類最多為住家65%，其次為空地17%、商家4%、學校2%，防火巷、果菜園都1%，都是病媒蚊孳生高風險場所。
依衛生福利部疾病管制署最新疫情資訊，今年截至7月29日全國共有166例本土登革熱確診病例，分別為高雄市137例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例；另今年已累計155例境外移入病例，為5年同期新高，感染地以東南亞國家為主，南市有12例境外移入病例。
登革熱防治中心主任尤天厚表示，台南市目前無登革熱本土確診病例，卻仍有通報個案不容輕忽，顯示社區中恐有潛藏感染風險，市長黃偉哲呼籲民眾應落實清除孳生源，以阻斷病媒蚊傳播途徑，共同維護社區安全。防治登革熱沒有捷徑，惟有落實孳清再孳清，家家戶戶落實「巡、倒、清、刷」。
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