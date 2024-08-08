棒球場換人工草皮風波延燒 南市府聲明：為順利招商、議員批本末倒置

針對亞太成棒主球場更換為人工草皮一案，台南市政府昨晚透過體育局發出新聞稿表示，亞太棒球村預計以（OT）方式進行招商，今年4月8日公告後截至開標卻無人投標，檢討原因在於營運收入與付出成本不符期待，才評估更換天然草地改為人工草地；對此台南市議會工務委員會召集人、民進黨市議員郭鴻儀表示是本末倒置，此事件風波已擴大延燒，台南市政府要正視，提出能說服大眾及球迷的說法。

對於外界指出為舉辦非體育賽事才會更換草皮一說，體育局說明，原亞太棒球訓練中心預計以委外營運（OT）方式進行招商，體育局同步進行促參案，今年2月7日至4月8日間公告招商，期間辦過多場招商說明會，邀請中華棒球協會、中華職棒大聯盟所屬球團及台南市棒球委員會等單位參加，雖有曾有球團明確表達意願，惟實際開標後卻無人投標，主要原因在於營運收入與付出成本不符期待。

體育局表示，經檢討營運成本架構，僅有草皮維護經費一項可能因球場草皮材質改變而降低，爰以更換為人工草皮為方案進行評估，絕對非為舉辦其他類型的活動而設計，而是為了更換草皮後預期得以順利招商，達到永續經營的目標。

體育局指出，如市府自行營運，以10年營運期估算，至少需要多花2.1億，就整體效益而言，是減少政府支出，且更符合效益的方案。

郭鴻儀回應說，成棒主球場在完工前2個月，才突然要調整為人工草皮，若是一年或二年前，還可說是專業評估，但「髮夾彎」轉得太奇怪；目前目標球隊是統一球團，但已公開喊話希望維持天然草皮，他私下詢問過統一球團，是因為今年2月招商時，還有很多不確定因素才未投標，市府此時決定更換「人工草皮」，就能保證能招標出去嗎？

郭鴻儀也提醒說，成棒主球場天然草皮已施工一半，透水管及透水砂礫已鋪好，草皮也已預定，體育局說將移到小北城市球場使用，不會浪費，但有議員就提醒是否會違反招標法令，審計室不會有意見嗎？

民進黨市議員黃肇輝也說，很納悶現在才要改，一般工程會變更是遇到窒礙難行，但聽來只是維護成本的問題，這不應該是一個理由吧！只用台北兩個球場來比較很難說服球員及台南市民，亞太棒球場是台南市近年來難得的地標型的建物，為何在要完工前要改變，提醒市府相關人員不要在任內留下任何汙點。

台灣基進議員李宗霖也提到美國大聯盟（MLB）曾有多達十座球場使用人工草皮，如今僅剩2座，其餘都已改回天然草皮，1座是室內，1座是長年下雪天然草皮維護不易，所以人工草皮真的是國際潮流嗎？

郭鴻儀指出，亞太棒球國際訓練中心是賴清德在台南市長任內的重要建設，更換人工草皮風波延燒，總統賴清德、中華職棒會長蔡其昌、民進黨台南市立委林俊憲、陳亭妃等人及民進黨市議員都被點名，請市府要審慎評估。