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八掌溪溢堤釀水上鄉洪澇災情 嘉縣議員指天災加人禍

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國民黨立委兼嘉縣黨部主委王育敏昨天到水上鄉柳新村美上美社區與災民座談。圖／國民黨縣黨部提供
國民黨立委兼嘉縣黨部主委王育敏昨天到水上鄉柳新村美上美社區與災民座談。圖／國民黨縣黨部提供

強颱凱米上月底逾千毫米雨量，造成嘉縣八掌溪溢堤，水上鄉柳新村美上美社區洪澇災情，水淹一層樓高，數百名災民受困家具泡湯，災後，國民黨立委兼縣黨部主委王育敏昨天到美上美與災民座談，議員王啟澧及詹琬蓁批河川未疏濬，河道長樹木，抽水站老舊量能不足，災情是天災加人禍；第五河川分署說，降雨量太大超過防洪設計標準，平時疏濬，災後擴大清疏。

王育敏到柳新村美上美社區與災民座談，並請水利署代表說明。議員王啟澧、詹琬蓁說，嚴重水災是天災更是人禍，淹水並非八掌溪「溢堤」而是「破堤」，颱風期間堤防被掏空毫無防洪作用。加上八掌溪日常疏浚工作怠惰，河道上甚至長出樹木。

另，縣府管轄的抽水站只有1座，早就老舊不堪使用，至今未蓋第2座抽水站。災民怒吼「前瞻治水錢花到哪裡！為何每次颱風越淹越嚴重？」王育敏要求水利署加緊堤防加高及疏浚工程，屬於縣府職責抽水站，要集結議員要求縣府提出改善計畫。

五河分署說，致災主因是八掌溪上游降雨量，超過200年防洪重現期距，超出堤防保護標準，八掌溪每年辦理河道疏濬，今年疏濬量逾40萬立方公尺，目前針對瓶頸段辦理緊急清疏工程，加大通洪面積。

縣府水利處長林谷樺說，美上美社區洪澇災情是雨量太大，堤防外水如瀑布不斷灌入社區，抽水站、抽水機未能發揮作用抽水，並非抽水站量能不足，當地設抽水站、抽水機、滯洪地防水患，抽水站使用今15年，全縣共200多座抽水站，會依興建期限逐步更新。

強颱凱米造成嘉縣八掌溪溢堤，水上鄉柳新村美上美社區洪澇災情，圖為水上與台南後壁之間八掌溪橋洪水退後堆置大批土泥，阻礙河道。記者魯永明／攝影
強颱凱米造成嘉縣八掌溪溢堤，水上鄉柳新村美上美社區洪澇災情，圖為水上與台南後壁之間八掌溪橋洪水退後堆置大批土泥，阻礙河道。記者魯永明／攝影
國民黨立委兼嘉縣黨部主委王育敏昨天到水上鄉柳新村美上美社區與災民座談。圖／國民黨縣黨部提供
國民黨立委兼嘉縣黨部主委王育敏昨天到水上鄉柳新村美上美社區與災民座談。圖／國民黨縣黨部提供

凱米颱風 嘉義 王育敏 雨量

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