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八掌溪溢堤釀水上鄉洪澇災情 嘉縣議員指天災加人禍
強颱凱米上月底逾千毫米雨量，造成嘉縣八掌溪溢堤，水上鄉柳新村美上美社區洪澇災情，水淹一層樓高，數百名災民受困家具泡湯，災後，國民黨立委兼縣黨部主委王育敏昨天到美上美與災民座談，議員王啟澧及詹琬蓁批河川未疏濬，河道長樹木，抽水站老舊量能不足，災情是天災加人禍；第五河川分署說，降雨量太大超過防洪設計標準，平時疏濬，災後擴大清疏。
王育敏到柳新村美上美社區與災民座談，並請水利署代表說明。議員王啟澧、詹琬蓁說，嚴重水災是天災更是人禍，淹水並非八掌溪「溢堤」而是「破堤」，颱風期間堤防被掏空毫無防洪作用。加上八掌溪日常疏浚工作怠惰，河道上甚至長出樹木。
另，縣府管轄的抽水站只有1座，早就老舊不堪使用，至今未蓋第2座抽水站。災民怒吼「前瞻治水錢花到哪裡！為何每次颱風越淹越嚴重？」王育敏要求水利署加緊堤防加高及疏浚工程，屬於縣府職責抽水站，要集結議員要求縣府提出改善計畫。
五河分署說，致災主因是八掌溪上游降雨量，超過200年防洪重現期距，超出堤防保護標準，八掌溪每年辦理河道疏濬，今年疏濬量逾40萬立方公尺，目前針對瓶頸段辦理緊急清疏工程，加大通洪面積。
縣府水利處長林谷樺說，美上美社區洪澇災情是雨量太大，堤防外水如瀑布不斷灌入社區，抽水站、抽水機未能發揮作用抽水，並非抽水站量能不足，當地設抽水站、抽水機、滯洪地防水患，抽水站使用今15年，全縣共200多座抽水站，會依興建期限逐步更新。
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