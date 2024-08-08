凱米中斷阿里山林鐵 嘉市車庫園區未受災假日老火車載客
強颱凱米上月底帶來逾千毫米驚人雨量，重創嘉義縣山區，造成全線通車未滿月的阿里山林鐵全線中斷到本月底，所幸位在嘉義市區的阿里山林鐵車庫園區未受風災，假日限定「檜來嘉驛」照常行駛，老火車站載遊客來回行駛北門車站與嘉義車站之間，讓乘客體驗搭小火車樂趣。
阿里山林鐵車庫園區位在嘉義市林森西路北側，是阿里山小火車的大本營，收藏各式各樣機車頭與廠房設備，有機關車庫、修理工廠、停車場、車廂清洗場等設備，早年檜木車廂、餐車也能看到。
遊客還可以看到數輛退役蒸汽火車、柴油機車、動力客車、客貨車廂，以及方便火車頭變換方向的圓形轉車台等，可以近距離觸摸，宛如大型火車生態博物館，
林鐵及文資處培訓導覽解說員，解說員蘇家弘假日導覽，解說生動深入，受歡迎，7至10月每月第一個周末開行25號蒸汽火車，聯掛檜木車廂，行駛區間：嘉義車站–車庫園區（嘉義製材所）–北門站之間，列車行駛隱藏版「車庫線」，可近距離觀賞Shay型蒸汽機車的直立式汽缸、傘形齒輪設計，都是火車史上經典工藝。
林鐵及文資處說，嘉義車庫園區日治時期舊名「北門修理工場」，原址設於1910年10月通車時的北門機關庫，隨著鐵路施工陸續擴充，日治大正元年 （西元1912年）啟用，主要建造修理阿里山鐵路各式機車、客車、貨車，阿里山通車以來，修理工廠一直是維修大本營，珍貴退休火車保存在北門修理工廠，2005年改名嘉義車庫園區發展觀光。
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