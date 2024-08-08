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「台灣小京都」檜意森活村火警後強化保全 加速自主性消防設備建置

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
「台灣小京都」檜意森活村昨天火警，消防人員快速抵達搶救，短短10分鐘就讓木屋受到嚴重傷害。記者魯永明／攝影
「台灣小京都」檜意森活村昨天火警，消防人員快速抵達搶救，短短10分鐘就讓木屋受到嚴重傷害。記者魯永明／攝影

嘉義市熱門人氣景點，有「台灣小京都」稱譽的「檜意森活村」經營10年，進駐廠商嚴禁明火，但昨天凌晨卻傳出首件火警，承租木屋編號P09旺萊山店面起火，消防局不久撲滅火勢，但內部許多設施燒毀，店面四周拉起封鎖線，還擴大周邊挖溝，引起遊客好奇，檜村公司說，目前工程是建置歷史建築檜村防災的最新自主性消防設備。

由於這是嘉市登錄歷史建築的檜村營運10年首次發生火警，防災設施做為引起關注；林鐵及文資處說，園區都依規設置消防設備及辦理火險，這次火警因警報器發揮作用即時發現搶救，未擴大延燒，會配合警消單位調查，釐清責任歸屬，除火警現場外，仍正常營運。

林鐵及文資處說，檜村為木構建築群，為提升整體防災效能，正在進行「自主性消防設備建置工程」，更新相關消防設備，施工期間依規設置圍籬，不影響營運。

檜意森活村每年吸引逾200萬遊客，暑假旅遊旺季，林鐵及文資處與營運公司檜意森活村公司，3月續約5年，規畫夜間營運，讓檜村精彩從白天延續到夜晚，但試辦3個周休，因無餐食供應等原因遊客少喊停。

議員鄭光宏說，希望市府未來進行「舊屋力」等老屋新生補助計畫，能將「自主防災」系統規畫納入評審項目。由檜村火災得知，即便消防人員快速抵達、投入再多人員搶救，短短10分鐘就讓木屋受到嚴重傷害。

「台灣小京都」檜意森活村火警後強化保全，加速防災自主性消防設備建置。記者魯永明／攝影
「台灣小京都」檜意森活村火警後強化保全，加速防災自主性消防設備建置。記者魯永明／攝影
「台灣小京都」檜意森活村昨天火警，消防人員快速抵達搶救，短短10分鐘就讓木屋受到嚴重傷害。記者魯永明／攝影
「台灣小京都」檜意森活村昨天火警，消防人員快速抵達搶救，短短10分鐘就讓木屋受到嚴重傷害。記者魯永明／攝影
「台灣小京都」檜意森活村火警後強化保全，加速防災自主性消防設備建置。記者魯永明／攝影
「台灣小京都」檜意森活村火警後強化保全，加速防災自主性消防設備建置。記者魯永明／攝影
「台灣小京都」檜意森活村火警後強化保全，加速防災自主性消防設備建置。記者魯永明／攝影
「台灣小京都」檜意森活村火警後強化保全，加速防災自主性消防設備建置。記者魯永明／攝影

嘉義 歷史建築 老屋

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