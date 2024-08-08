風災重創 阿里山遊樂區遊客、訂房腰斬

凱米颱風重創阿里山觀光，造成恢復通車還沒滿月的阿里山林鐵本線又中斷到月底，獨家取得小火車「栩悅號」、「福森號」經營權的雄獅旅遊，被迫取消8月全部訂位、訂房；嘉縣旅館公會前理事長陳昆茂說，風災嚴重，阿里山國家森林遊樂區暑假旺季不旺，遊客及訂房腰斬，比疫情期間還慘。

林保署嘉義分署說，凱米來襲期間休園，上月29日恢復開園，但阿里山林鐵中斷、公路部分路段還未全部復原，午後又有大雨落石疑慮，影響遊客上山意願，風災前每天平均逾2千人進森林遊樂區，災後剩千餘人，若天氣穩定、道路復原，預計兩周後恢復災前遊客人數。

也是阿里山高峰飯店負責人的陳昆茂說，前天開車在單線通行的阿里山公路上等候2小時，感受風災重創觀光，雖阿里山是暑假避暑勝地，雄獅旅遊取消8月訂房，飯店預訂率剩不到5成，食宿、商店、紀念品業者生意都下滑，旺季淪為「度小月」，只有慘字可以形容。

阿里山森林遊樂區內的阿里山林鐵支線颱風過後完成路線清理，並經巡檢路線、站體、平交道及試車均正常，配合森林遊樂區開園時間，沼平線、神木線、祝山線都在上月底恢復正常時間行駛。公路局雲嘉南區養護工程分局指出，台18線阿里山公路70.2公里處明隧道西洞口，7月29日遭落石砸損，結構嚴重變形下垂，才搶修通車不久，前天午後又雷雨猛炸，70.2公里處明隧道口又出現坍方落石，造成交通阻斷，搶修恢復通車。