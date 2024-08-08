台南亞太棒球村委外 統一未投標

台南亞太棒球訓練中心又稱亞太棒球村，市府2月公告營運移轉（OT）案招商，外界預期長年深耕台南的中職統一獅隊球團會進駐，卻無人投標，市府表示，經主動接洽，統一球團認為營運收入和付出成本不符，希望有更優惠條件。議員建議透過周邊都市計畫，增加整體開發效益；體育局回應，已在作業中。

亞太棒球村包括成棒主場、成棒副場、少棒主場、少棒副場、內野練習場、戶內外投打練習場，將一次性委外給廠商進駐營運，體育局指出，條件年租金是250萬元，營運額4千萬元以下不收權利金，4千萬以上依金額收取5%到20%不等，1次簽約年限為10年。

據了解，統一獅隊長期以南市立棒球場為主場，外界一直認為統一會投標亞太棒球村，但招商卻無人投標；議員蔡淑惠說，統一球團要求售票處改1樓，以及外野增設1座電梯，市府依照要求做了，統一卻不來投標。

地方認為，亞太棒球訓練中心受限土地使用，無法帶動商機，成棒主球場要從天然草皮變為人工草皮，也是希望場地能夠多元使用，在沒有賽事時場地可以辦活動、增加招商的機會。

議員郭鴻儀說，有在議會提案以都計變更方式解除土地使用限制，提升整體開發效益，以利未來招商，因亞太棒球村目前坐落於公39公園用地，依現行規定僅允許地下部分作商場、超級市場使用，但綜觀世界重點運動場館，皆以體育活動結合觀光、商業及休閒娛樂發展。

郭鴻議要求主管機關體育局針對亞太國際棒球場用地依都市計畫相關規定，盡速向都發局提出都市計畫變更，將公39多目標使用的管制內容辦理都市計畫變更，使用管制條件增加如商場、飯店等。體育局回應，這是未來的方向，已在作業中。