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台南亞太成棒主場改人工草皮 議員反對

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南亞太棒球訓練中心成棒主球場天然草皮要換成人工草皮，議會昨會勘，不分黨派議員要求保持原設計。記者吳淑玲／攝影
台南亞太棒球訓練中心成棒主球場天然草皮要換成人工草皮，議會昨會勘，不分黨派議員要求保持原設計。記者吳淑玲／攝影

斥資34億元興建的亞太國際棒球訓練中心進度已97%，成棒主球場在完工前2個月，天然草皮突要換成人工的，原訂9月啟用將延至明年3月。南市議會昨現勘，不分黨派議員都要求維持原設計，質疑變更是為辦演唱會，浪費公帑，且人工草皮日照下常會超過50度，危害球員健康。市府解釋，經專業評估、基於整體營運效益及永續發展才改方案。

體育局解釋，國外許多重要比賽場地用人工草皮，國內選手賽前若沒練習過恐影響表現，南部也尚無人工草皮棒球場，亞太棒球村共6座球場、5座是天然草皮，欠缺人工草皮；目前中職1年在台南約打50多場，天然草皮耗費人力，復原需3個月，反觀人工草皮可短時間回到最佳狀態。

天然變人工草皮讓網路輿論炸鍋。議會工程委員會昨去會勘。召集人市議員郭鴻儀說，賴清德總統擔任台南市長時開始規畫亞太棒球村，以「成為台灣最好的球場」為目標，成棒主球場以天然草皮設計施工，貿然改用人工草皮，先前草皮經費1100萬元豈不打水漂？後續變更要再花多少還未計算，令人匪夷所思，要求市府在議會臨時會做專案報告。

南市棒球委員會主委陳献榮說，人工草皮有維護較方便的優點，但缺點更多，尤其是高溫，8月南韓職棒在蔚山文殊球場比賽，人工草皮測出50度高溫，成為韓職史上首次因天氣太熱停賽，南部日照時間長，天然草皮較適合台南。

體育局表示，天母球場是台灣首座人工草皮的棒球場，經實地參訪，北市城市棒球隊球員指出人工草皮烈日下溫度較高，但因有灑水系統，不影響表現。

曾是橄欖球員的體育局長陳良乾說，自己曾在香港球場、夏威夷大學人工草皮橄欖球場比賽，只要選擇適合的人工草長度，可減低受傷率，基於專業使用考量、以選手安全為優先、審慎評估永續經營發展及實地勘察，才決定改採人工草皮方案。

賴清德 體育 高溫

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