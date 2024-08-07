立委王育敏追蹤風嘉縣災後重建 呼籲重建工作不能捉大放小

國民黨立法委員王育敏今天到嘉義縣中埔、水上及東石等地區關切災後修復及災民；王育敏呼籲中央與地方政府重建工作不能「捉大放小」，必須主動地毯式訪查找出需求，尤其嘉義縣許多村落位置偏遠且人口高齡難以主動陳情。

王育敏至中埔鄉石硦村會勘落石崩塌情形；村民表示，政府至今都把重點放在主要幹道，對於旁支的村里道路許多甚至尚未會勘災情，擔憂若再有大雨來襲可能嚴重影響居民的財產及生命安全。

王育敏到淹水災情嚴重的水上柳子林地區與災民座談，水利署也派員到場說明。議員王啟澧、詹琬蓁為當地居民發聲，柳子林地區的淹水並非八掌溪「溢堤」而是「破堤」，颱風期間堤防被掏空導致毫無防洪作用。加上八掌溪日常的疏浚工作怠惰，河道上甚至長出樹木。另外，由縣府管轄的抽水站僅有一座，早已老舊不堪使用，至今也沒有蓋第二座抽水站。

受災戶抱怨政府補助淹水需淹到50公分才補助，政府補助標準應該從寬認定。

下午王育敏到東石鄉座談並現場勘察，鄉公所、漁會反映先前行政院長與縣長都有來視察蚵農受災狀況並承諾給予蚵農災損補助，但實務上有保險的部分蚵棚才能獲得補助金，且補助標準20年來未曾調漲，希望能爭取提高補助金額。

王育敏表示，風災過後除了第一時間的搶救之外，後續的重建工作也是同等重要，但目前仍有許多地方災民的心聲未被看見，自己和服務團隊接下來會持續走訪嘉義縣各地，彙整各方需求為鄉親提供服務。