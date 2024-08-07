台南新棒球場改人工草皮惹議 市府：無高溫傷人疑慮

台南市府規劃將接近完工的亞太國際棒球訓練中心成棒主球場改為人工草皮，引發外界質疑，市議會今天安排相關單位現勘，建議回歸天然草皮；市府回應，絕對優先考量球員安全，並無外界擔憂高溫傷人疑慮。

台南市議會工務委員會召集人民進黨議員郭鴻儀今天安排市府工務局、體育局、都市發展局、台南市體育總會、台南市體育總會棒球委員會等單位代表前往會勘，並針對外傳「為辦演唱會改用人工草皮」一事召開會議，要求回歸球場專業使用，多名議員與會發表看法。

郭鴻儀表示，亞太棒球訓練中心是斥資新台幣34億元棒球殿堂，在總統賴清德擔任台南市長時開始規劃，包含成棒主、副球場與少棒主、副球場，還有兩個練習場，軟硬體兼具，期待能培育更多優秀棒球員及相關產業在台南落地生根。

他說，專業棒球場館應展現專業態度，不能因演唱會等活動反客為主，犧牲球員安全與運動表現，且根據了解，原先成棒主球場設計使用天然草皮，材料早已訂購，為天然草皮預先埋設滲透水管、透水細礫石等已完工，貿然改用人工草皮，先前花費形成浪費。

會勘決議包括，要求體育局再審慎評估主球場回歸原契約使用天然草皮，並向議會提出評估過程專案報告，以及針對亞太棒球村公園用地多目標使用管制內容辦理都市計畫變更，將使用管制條件增加如商場、飯店等，增加整體開發效益，以利未來招商。

台南市政府體育局提供資料指出，成棒主球場改為人工草皮，經多方徵詢專業建議，且愈接近完工階段，愈須考量整體後續經營管理效益及發展；球員安全絕對是最優先考量，外界對於人工草皮散熱較差疑慮，可在賽前2小時灑水降溫，現代運動科技進步，草皮均可客製化選擇最符合棒球運動員使用材質。

體育局表示，國外許多重要比賽場地使用人工草皮，國內選手賽前訓練若無在人工草皮練習，恐影響表現，南部目前尚無人工草皮棒球場，亞太棒球訓練中心包括成棒、少棒、練習場共6座球場，目前5座是天然草皮，若規劃兼具人工草皮場地，可成為培訓選手最佳訓練基地。

體育局指出，目前中華職棒每年在台南場次約50多場，天然草皮在長時間高強度比賽下，不僅須耗費大量人力，且草地復原時間較長，人工草皮則可在短時間內讓球場回復最佳狀態。

體育局說明，至於外界提出人工草皮恐因高溫易造成運動員受傷，經訪查並無高溫導致受傷情況，且依據球員在天母球場人工草皮比賽經驗，並無外界擔憂安全疑慮；此外，人工草皮排水性較好，也較沒有不規則彈跳問題。