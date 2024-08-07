聽新聞
test
0:00 / 0:00
他罹患口腔癌四期靠爸爸照顧 掛鼻胃管親曝最難復健路
52歲的羅經德過去有吸菸、嚼檳榔習慣，先前口腔中傷口一直癒合不了，檢查後，2年前罹患口腔癌四期，結束手術及治療後，才是辛苦的開始，與陽光基金會接觸，在治療師幫助下，復健學習喝水、飲食，經由家人鼓勵，生活慢慢步回正軌，也在父親節前夕，感性感謝其父於他生病期間載他就診。
羅經德因口腔中的傷口一直沒有癒合，但又不敢就醫，最終在家人鼓勵下檢查，醫生說他的在地區醫院無法處理需要北上到總院開刀，歷經1天手術過程，及快2個月住院，以為痛苦可告一段落，沒想到接續的放射線與化學治療更是一大關卡。
羅經德順利返家後，才真正面臨挑戰，與陽光基金會接觸後，透過治療師協助練習復健進食、喝水，每一個簡單的動作都要一直重複，起初做不好，也讓身為業務的他受打擊。不過在家人陪伴及鼓勵下，重新適應，雖然現在生活中仍需使用鼻胃管，但經過學習，已可自己處理生活中的飲食、口腔清潔等。
在社工與家人鼓勵下，羅經德也加入陽光口腔癌宣導志工的行列，到社區、職場、學校，與各式各樣的人分享自己得故事。羅感慨分享對家人虧欠多，因生病後無法工作，又需要家人照顧，原本是自己應該照顧父母的年齡，卻變成要父母來照顧他，最感謝父親幫忙，也希望藉由自己的故事，幫助更多人及早改變習慣，並注意自身的健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言