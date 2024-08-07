快訊

獨／人事搬風！證交所總經理簡立忠傳將轉任櫃買中心董事長

俄稱烏軍越界攻擊！距邊界10公里村莊開戰 傳編隊已成功推進

奧運羽球／李洋女友低調接機甜蜜摟肩 網讚有夫妻臉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他罹患口腔癌四期靠爸爸照顧 掛鼻胃管親曝最難復健路

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
52歲的羅經德罹患口腔癌四期，現生活步上正軌，加入陽光基金會志工行列。圖／陽光基金會提供
52歲的羅經德罹患口腔癌四期，現生活步上正軌，加入陽光基金會志工行列。圖／陽光基金會提供

52歲的羅經德過去有吸菸、嚼檳榔習慣，先前口腔中傷口一直癒合不了，檢查後，2年前罹患口腔癌四期，結束手術及治療後，才是辛苦的開始，與陽光基金會接觸，在治療師幫助下，復健學習喝水、飲食，經由家人鼓勵，生活慢慢步回正軌，也在父親節前夕，感性感謝其父於他生病期間載他就診。

羅經德因口腔中的傷口一直沒有癒合，但又不敢就醫，最終在家人鼓勵下檢查，醫生說他的在地區醫院無法處理需要北上到總院開刀，歷經1天手術過程，及快2個月住院，以為痛苦可告一段落，沒想到接續的放射線與化學治療更是一大關卡。

羅經德順利返家後，才真正面臨挑戰，與陽光基金會接觸後，透過治療師協助練習復健進食、喝水，每一個簡單的動作都要一直重複，起初做不好，也讓身為業務的他受打擊。不過在家人陪伴及鼓勵下，重新適應，雖然現在生活中仍需使用鼻胃管，但經過學習，已可自己處理生活中的飲食、口腔清潔等。

在社工與家人鼓勵下，羅經德也加入陽光口腔癌宣導志工的行列，到社區、職場、學校，與各式各樣的人分享自己得故事。羅感慨分享對家人虧欠多，因生病後無法工作，又需要家人照顧，原本是自己應該照顧父母的年齡，卻變成要父母來照顧他，最感謝父親幫忙，也希望藉由自己的故事，幫助更多人及早改變習慣，並注意自身的健康。

52歲的羅經德罹患口腔癌四期，現生活步上正軌，加入陽光基金會志工行列。圖／陽光基金會提供
52歲的羅經德罹患口腔癌四期，現生活步上正軌，加入陽光基金會志工行列。圖／陽光基金會提供
52歲的羅經德（右2）罹患口腔癌四期，現生活步上正軌，加入陽光基金會志工行列。圖／陽光基金會提供
52歲的羅經德（右2）罹患口腔癌四期，現生活步上正軌，加入陽光基金會志工行列。圖／陽光基金會提供

家人 復健

延伸閱讀

身心障礙者口腔照顧困難 北市牙醫師公會捐贈治療設備

婦人車禍斷了5根肋骨 醫用導航手術讓她不必忍痛1個月

大幅縮短手術時間 中醫大新竹附醫成立AI微創脊椎中心

假牙清潔太偷懶恐滿嘴細菌 心肺2大疾病機率增

相關新聞

3分之2個台灣濕答答 16縣市大雨特報下到晚上

午後雷雨範圍擴大，中央氣象署下午16時針對雙北等16縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

苗栗縣台6線8日、台61線12日施工封閉 用路人注意改道

苗栗縣台61線後龍鎮玄寶大橋8月12日上午8點至14日下午6點，台6線公館國小前8月8日晚上9點至9日上午6點，兩路段分...

他罹患口腔癌四期靠爸爸照顧 掛鼻胃管親曝最難復健路

52歲的羅經德過去有吸菸、嚼檳榔習慣，先前口腔中傷口一直癒合不了，檢查後，2年前罹患口腔癌四期，結束手術及治療後，才是辛...

放寬！部分工時勞工也適用花蓮穩僱訓練獎勵 最高月領逾1.3萬元

0403花蓮地震重創在地產業與居民生計，勞動部為此啟動穩定僱用訓練獎勵計畫，今公布修正內容，新增事業單位也可安排部分時間...

凱米颱風重創全台69處省道 今全數搶通開放通行

強烈颱風凱米挾帶強風、豪雨重創各地公路，造成台7甲線中橫公路宜蘭支線、台8線中橫公路、台9線蘇花公路、台18線阿里山公路...

夏天來了「吃冷飯」可助減肥？ 營養師：錯誤觀念

夏天來了想減肥？營養師Feibi近日在Instagram分享了一則reels來導正大家一些關於熱量與膳食纖維的錯誤觀念。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。