他罹患口腔癌四期靠爸爸照顧 掛鼻胃管親曝最難復健路

52歲的羅經德過去有吸菸、嚼檳榔習慣，先前口腔中傷口一直癒合不了，檢查後，2年前罹患口腔癌四期，結束手術及治療後，才是辛苦的開始，與陽光基金會接觸，在治療師幫助下，復健學習喝水、飲食，經由家人鼓勵，生活慢慢步回正軌，也在父親節前夕，感性感謝其父於他生病期間載他就診。

羅經德因口腔中的傷口一直沒有癒合，但又不敢就醫，最終在家人鼓勵下檢查，醫生說他的在地區醫院無法處理需要北上到總院開刀，歷經1天手術過程，及快2個月住院，以為痛苦可告一段落，沒想到接續的放射線與化學治療更是一大關卡。

羅經德順利返家後，才真正面臨挑戰，與陽光基金會接觸後，透過治療師協助練習復健進食、喝水，每一個簡單的動作都要一直重複，起初做不好，也讓身為業務的他受打擊。不過在家人陪伴及鼓勵下，重新適應，雖然現在生活中仍需使用鼻胃管，但經過學習，已可自己處理生活中的飲食、口腔清潔等。