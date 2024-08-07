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台南官田葫蘆埤自然公園 6大葫蘆「藥帖」助慢活舒壓

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市府觀旅局以「葫蘆裡賣什麼膏藥」為主題，推廣行銷官田葫蘆埤自然公園，今也由市長黃偉哲（中）介紹6大詼諧「藥帖」活動，17、18日邀請民眾共襄盛舉「滋補服用」。記者萬于甄／攝影
南市府觀旅局以「葫蘆裡賣什麼膏藥」為主題，推廣行銷官田葫蘆埤自然公園，今也由市長黃偉哲（中）介紹6大詼諧「藥帖」活動，17、18日邀請民眾共襄盛舉「滋補服用」。記者萬于甄／攝影

台南官田葫蘆埤自然公園景色優美，卻曾被質疑無法吸引人潮，園區內主題餐廳更是頻繁更換，近期餐廳總算成功出租並順利開幕，南市觀旅局也以「葫蘆裡賣什麼膏藥」為主題，今由市長黃偉哲介紹6大詼諧「藥帖」活動，17、18日邀請民眾共襄盛舉「滋補服用」。

葫蘆埤自然公園在1770年間開挖，做為周邊菱角農田灌溉蓄水使用，因道路貫穿與綁帶子的葫蘆相似而得名，觀旅局也利用園區既有紅磚建築懷舊氣息，營造截然不同的景區風貌，近年來成為官田區親子景點之一，更為民眾帶來獨特的埤塘活動體驗。

觀旅局表示，「葫蘆裡賣什麼膏藥」規畫6大詼諧的滋補「藥帖」，包含穿越時空古著體驗的美顏藥帖、闖關遊戲的智慧藥帖、傳藝表演的養眼藥帖、吃飽喝足踅市集的元氣藥帖及2條紓壓放空一日遊的療癒藥帖，17、18日將帶領大家探索葫蘆埤，同時推廣葫蘆埤在地特色。

黃偉哲則說，台南擁有許多特色埤塘，像是新化虎頭埤、柳營德元埤等，而官田葫蘆埤則是歷史悠久的埤塘，此次透過「葫蘆裡賣什麼膏藥」主題活動，讓未經雕琢的「璞玉」可優化一番，邀請親子大手拉小手，到葫蘆埤紓壓放空、放鬆身心靈，還有豐富多元的抽獎可以參加。

觀旅局提到，民眾屆時只要參加活動並「服用」1藥帖，即可進行命運轉盤抽獎，最後一場次則有加碼抽iPad好禮活動，此外，周邊的錢來也商店、山中央小舖、天一中藥生活化園區、台南鴨莊休閒農場等商家也有好康優惠活動，歡迎遊客把握機會。

台南官田葫蘆埤自然公園因道路貫穿與綁帶子的葫蘆相似而得名，每當夕陽西下與湖光水面映照時，景色相當優美。圖／南市觀旅局提供
台南官田葫蘆埤自然公園因道路貫穿與綁帶子的葫蘆相似而得名，每當夕陽西下與湖光水面映照時，景色相當優美。圖／南市觀旅局提供
「葫蘆裡賣什麼膏藥」規畫6大詼諧的滋補「藥帖」，提供穿越時空古著體驗、闖關遊戲、傳藝表演、市集遊程等活動，17、18日將帶領大家探索葫蘆埤，同時推廣葫蘆埤在地特色。記者萬于甄／攝影
「葫蘆裡賣什麼膏藥」規畫6大詼諧的滋補「藥帖」，提供穿越時空古著體驗、闖關遊戲、傳藝表演、市集遊程等活動，17、18日將帶領大家探索葫蘆埤，同時推廣葫蘆埤在地特色。記者萬于甄／攝影

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