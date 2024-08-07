麟洋配奪金 雲林工程業者再送400份雞排配紅茶

巴黎奧運羽球男雙麟洋配奪金，雲林縣工程業者洪健雄夫婦5日發100份雞排慶賀，今天再發400份，水林鄉民紀明欣加碼400杯紅茶，下午1時30分開始發號碼牌，排隊綿延數公尺。

羽球國手李洋、王齊麟在巴黎奧林匹克運動會摘金；洪健雄夫妻慶祝「麟洋配」力退中國奪冠，5日水林鄉發雞排，引起大批民眾領取，今天再發400份雞排，超過400人不畏高溫、烈日，撐雨傘或在陰涼處等數小時。

洪健雄表示，他是「麟洋配」的球迷，此次看到他們二連霸，感到開心，「贏中國就是爽」；他原先在臉書（Facebook）喊免費送300份雞排，後來雞排業者和水林鄉民代表陳文正加碼，總共贈送500份雞排。

紀明欣說，看到洪健雄夫婦發雞排，因此號召親友加碼400杯飲料，讓活動更圓滿。

雞排業者黃姓夫妻從上午10時30分開始炸雞排，手沒有停過，沾麵粉、炸雞排、撒胡椒粉、裝袋。他們說，平常1天雞排頂多賣出數十份，此次為了準備400份雞排，從3天前開始備料，就連客人來電訂購也只能先回絕，少賺一點沒關係，重點是同樂。

排隊領雞排的隊伍綿延數公尺，來自嘉義縣蘇姓女子中午12時許抵達現場拔得頭香，她指出，看到「麟洋配」奪金很開心，吃到雞排更開心。

隊伍中還有安親班老師直接將學生們帶到現場領雞排，許姓老師說，「麟洋配」是台灣之光，而業者所發起的活動可以讓更多人認識水林鄉。