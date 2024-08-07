貨輪擱淺台南沙灘遭塗鴉 船東架圍籬擬就地拆解

多哥籍貨輪蘇菲亞號受颱風凱米影響擱淺於台南黃金海岸沙灘，意外成為景點，船身上還出現不明人士塗鴉，船東預定就地拆解移除，今天派員架設圍籬，也避免民眾靠近發生危險。

颱風凱米7月底影響台灣期間造成3艘外籍貨輪在台南外海擱淺，其中2艘在安南區海域，離岸較遠，蘇菲亞號（SOPFIA）因擱淺於南區黃金海岸喜樹沙灘，吸引不少民眾前往觀看，還有網友稱為「台版鐵達尼號」場景，社群網站也出現許多「網美照」，並分享拍攝技巧，意外成為爆紅景點。

海巡署雖在船身附近以封鎖線圍起管制範圍，並加強巡邏向民眾宣導注意安全，但近日仍有不少民眾靠近船身拍照，昨天船身上竟又多出了看起來像是「我已不在」白色大型塗鴉。

有遊客認為，貨輪是私人財產，未經船東同意在船身上塗鴉，縱使可說是藝術創作，但還是不對；還有遊客看到後第一個想到的是安全問題，認為塗鴉者若是在四下無人情況下闖入，萬一出意外不知道該由誰負責。

台南市政府文化局專委方敏華接受媒體聯訪表示，塗鴉創作是街頭文化展現方式之一，台南市政府在四維地下道及南區體育公園設有專區供創作者使用，但仍有創作者重視創作自由度，可能因此才會想在擱淺貨輪上發揮，呼籲創作者多利用不會造成爭議的街頭文化專區呈現作品。

交通部航港局南部航務中心已要求船東提出移除計畫，預計今天提出送審，初步評估拖離難度高，預計以就地拆解方式處理，預計最快8月底前動工。船東也在今天委由施工單位前往現場架設圍籬，一方面為拆解作業進行準備，也防止民眾太過靠近擱淺貨輪出現安全疑慮。