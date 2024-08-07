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嘉市幼兒園開學日家長接送抱錯小孩 市府將裁罰園方

中央社／ 嘉義市7日電

嘉市私立幼兒園1日新學期第1天，發生家長接送抱錯2歲幼童事件，市府教育處認幼兒園有疏失將裁罰；抱錯小孩家長事後無交代原因，警方也認無違法未再調查；事後雙方小孩都已轉學。

嘉義市政府教育處特幼教育科長黃媛楟今天告訴中央社記者，某私立幼兒園1日發生家長接送抱錯2歲幼幼班幼童事件後，要求幼兒園進行調查報告；報告中，園方在開學日未製作家長接送卡，且第一時間未依規定核對接送家長身分，確實有行政疏失，將依法裁罰，園方已解聘當天幼兒教保員。

黃媛楟指出，報告中，抱錯小孩的父親並沒有明確交代原因，且雙方家長都到派出所備案，經警方查抱錯小孩父親車輛的行車記錄器，過程中，被抱走幼童並未受傷害，警方初步認定也無違法，並無法強制這名父親說明原因。

黃媛楟表示，事後，抱錯小孩的父母，以及小孩被抱走的家長，彼此都覺得很生氣，均將小孩轉學，不想再回到原幼兒園上學。

這家幼兒園1日新學期第1天，老師也是新上任，當時是傍晚放學時間，小孩都急著要回家，幼兒園表示，當下教保員聽錯1名父親要接送小孩的名字，誤把另一名小孩交給這名父親，而這名父親也沒有確認，就開車將小孩帶走，還帶去買雞蛋糕。

幼兒園後來發現這名父親抱錯小孩，立即打電話告知，要求馬上將小孩帶回幼兒園，這名父親回到幼兒園時，在園區門口遇到要接送被抱走小孩的阿公、阿嬤，雙方因此還發生言語上衝突。

小孩 幼兒園

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