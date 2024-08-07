亞太棒球村委外「統一」都沒來標 南市體育局這樣說

台南亞太國際棒球訓練中心即將完工，後續營運移轉(OT)案於今年2月公告招商，但公告2個月卻沒人投標，外界預期會由統一球團來進駐，體育局說有主動接洽了解，統一球團認為營運收入和付出成本不符，提出希望能有更優惠的條件，市府還在評估中；同時也會爭取其他單位進駐的機會。

亞太國際棒球訓練中心共有7座場地，包括成棒主場、成棒副場、少棒主場、少棒副場及內野練習場、戶內外投打練習場，將一次性委外OT廠商進駐營運，盼能引進商場，活絡地方發展兼帶動場館使用率。不過，體育局在今年2月間公告招商，卻沒人投標。

體育局指出，亞太國際棒球訓練中心OT招商條件年租金是250萬元，營運額4千萬元以下不收權利金，4千至5千萬元收5%，5千萬至6千萬元收10%，6千萬至7千萬元收15%，7千萬以上收20%，委外年限為10年（優先續約10年）。

據了解，統一獅作為長期經營的台南職棒球團，外界一直認為亞太國際訓練中心，統一球團會來投標認養，但公告結束卻不見統一球團來投標；議員蔡淑惠就說，統一球團要求售票處改一樓、以及外野增設一座電梯，市府依照要求做了，卻不來投標。

一般認為亞太國際棒球訓練中心受限土地使用，無法帶動商機，成棒主球場要從天然草皮變為人工草皮，也是希望場地能夠多元使用，在沒有賽事時場地可以辦活動，增加招商的機會。但亞太棒球場已完工5座都是天然草皮，最重要的成棒主場地卻要變更為人工草皮，議員們無法接受，李宗霖就說「棒球場要承擔的是選手安全與職業壽命！」球場要以球賽為主，不要本末倒置。

市議員郭鴻儀提案以都計變更方式解除土地使用限制，可以興建旅館及飯店，增加招商的誘因。亞太棒球村目前座落於公39公園用地，依現行規定多目標僅允許地下的部分作商場、超級市場使用，但綜觀世界重點運動場館，皆以體育活動結合觀光、商業及休閒娛樂發展。