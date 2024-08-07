亞太棒球村委外「統一」都沒來標 南市體育局這樣說
台南亞太國際棒球訓練中心即將完工，後續營運移轉(OT)案於今年2月公告招商，但公告2個月卻沒人投標，外界預期會由統一球團來進駐，體育局說有主動接洽了解，統一球團認為營運收入和付出成本不符，提出希望能有更優惠的條件，市府還在評估中；同時也會爭取其他單位進駐的機會。
亞太國際棒球訓練中心共有7座場地，包括成棒主場、成棒副場、少棒主場、少棒副場及內野練習場、戶內外投打練習場，將一次性委外OT廠商進駐營運，盼能引進商場，活絡地方發展兼帶動場館使用率。不過，體育局在今年2月間公告招商，卻沒人投標。
體育局指出，亞太國際棒球訓練中心OT招商條件年租金是250萬元，營運額4千萬元以下不收權利金，4千至5千萬元收5%，5千萬至6千萬元收10%，6千萬至7千萬元收15%，7千萬以上收20%，委外年限為10年（優先續約10年）。
據了解，統一獅作為長期經營的台南職棒球團，外界一直認為亞太國際訓練中心，統一球團會來投標認養，但公告結束卻不見統一球團來投標；議員蔡淑惠就說，統一球團要求售票處改一樓、以及外野增設一座電梯，市府依照要求做了，卻不來投標。
一般認為亞太國際棒球訓練中心受限土地使用，無法帶動商機，成棒主球場要從天然草皮變為人工草皮，也是希望場地能夠多元使用，在沒有賽事時場地可以辦活動，增加招商的機會。但亞太棒球場已完工5座都是天然草皮，最重要的成棒主場地卻要變更為人工草皮，議員們無法接受，李宗霖就說「棒球場要承擔的是選手安全與職業壽命！」球場要以球賽為主，不要本末倒置。
市議員郭鴻儀提案以都計變更方式解除土地使用限制，可以興建旅館及飯店，增加招商的誘因。亞太棒球村目前座落於公39公園用地，依現行規定多目標僅允許地下的部分作商場、超級市場使用，但綜觀世界重點運動場館，皆以體育活動結合觀光、商業及休閒娛樂發展。
郭鴻議要求主管機關體育局就亞太國際棒球場用地依都市計畫相關規定，盡速向都發局提出都市計畫變更，針對亞太棒球村（公39）公園用地的多目標使用的管制內容辦理都市計畫變更，將使用管制條件增加如商場、飯店等，增加整體開發效益，以利未來的招商。體育局表示，這是未來的方向，已在作業中。
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