感受美食、文創、時尚魅力 「雲林20饗」特展即日登場

雲林縣政府邀集縣府輔導培育青年創業商家、在地產業商家，融合在地、設計，在斗六、虎尾推出「雲林20饗」特展，並在8月24、25日在虎尾建國眷村舉辦「YCDC文創市集」，讓大家吃飽、吃巧、玩時尚，感受雲林好吃又好玩的文創設計魅力。

縣府文化觀光處長陳璧君說，「雲林創意設計中心」（YCDC）是為支持雲林青年返鄉創業而成立的平台，是帶領雲林文創產業前進的領頭羊，繼斗六本館之後，今年4月又成立虎尾館，在虎尾鎮上經營「請進，來吃甜」的曾于芸，幾年前返鄉創業，販售車輪餅、豆花、花生糖等甜品，才剛創業不久就遇上新冠疫情，幸好在雲林創意設計中心輔導與支持下站穩腳步。

為展現輔導成果，文化觀光處與YCDC雲林創意設計中心策畫「雲林20饗」特展，展現20鄉鎮雲林特產、工藝成果，例如東勢胡蘿蔔汁、水林地瓜、麥寮的月光下小麥、纏花等。即日起在YCDC斗六館、虎尾館展出至10月31日

縣府今天舉辦「雲林20饗」特展暨「YCDC文創市集」宣傳記者會，縣長張麗善表示，「雲林20饗」特展，以《食饗．藝饗．共饗》主題，以山、海、平原為底蘊，透過各鄉鎮亮點的串連，展現雲林豐富資源與創意量能，讓遊客認識雲林的風情與魅力。