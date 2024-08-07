農耕機具未清洗上路恐遭罰 南市雙管齊下打擊路面泥汙

農耕機翻土整地後，如未清理就上路，恐會汙染路面，車輛行經易打滑釀禍。南市環保局與農業局、區公所合作，推動示範道路，並成立剷除農耕髒汙守護隊，結合社區及志工力量改善道路汙染；環局今舉辦說明會，透過實作經驗分享，讓農機所有人從源頭改善，確保道路清潔和行車安全。

環保局長許仁澤表示，歷年來環保局與農政單位、公所聯手，加強向全市15個高農作區的農友、代耕業者宣導。2022年7月，成立首支「剷除農耕髒汙守護隊」，由志工主動巡查轄內道路乾淨度，現已擴大至25隊；截至今年7月，針對家園周邊區域巡查323次，並完成8處道路髒汙清除。

泥土掉落於道路經反覆輾壓後，清除難度較高，若農耕機具剛從田裡上來時，因泥巴尚未完全黏著，只要用水清洗或是使用工具清除，就能減少土塊掉落於道路。今天及8月13日舉辦農耕髒汙改善說明會，邀請南市農業機械耕作服務協會及所屬會員、農機所有人與會，會中由農機販售、改裝廠商、具改裝實績的代耕業者經驗分享。

環保局指出，過去白河、後壁、官田等高密度農作區常發生農耕機具未清理泥土直接上路，導致土塊沿路掉落，造成大面積路面汙染，進而引發多次騎士「犁田」事故。經環保局和相關單位積極宣導，農友與代耕業者開始主動清理機具和道路的泥土髒汙，路面汙有泥汙現象已改善。陳情專線0800-066666或06-6572813#2222。