AIT處長谷立言上任後首訪 黃偉哲迎老友再次駐台

美國在台協會新任處長谷立言7月就任後首次出訪外縣市。首站選擇今天造訪台南，市長黃偉哲送上噴有美國國旗的台南蘭花及蘭花瓷盤作為祝賀，也歡迎老朋友再次駐台。

AIT新任處長谷立言(Raymond Greene)7月就任，今天在高雄分處長張子霖(Neil Gibson)等AIT官員陪同下首次出訪外縣市，首站選擇造訪台南。黃偉哲偕同副市長趙卿惠、葉澤山，以及新聞及國際關係處長蘇恩恩一同歡迎老朋友再次駐台，並送上噴有美國國旗的台南蘭花及蘭花瓷盤作為祝賀

雙方會中就未來3年台美合作藍圖進行討論，兩人也強調美台人民間深厚友誼，期待未來台南市與美國在台協會有更緊密合作機會。黃偉哲表示，谷立言3年前赴日本派駐時曾提及「與台灣的緣份不會就此結束」，今天再次相見證明他與台灣緣份深厚。

黃偉哲說，今年是「台南400」，且台南在高科技產業發展上佔有重要地位，市府正積極以城市外交方式強化與美國交流，包含與美國城市締盟、吸引美國企業來台投資等，很樂意全力發展雙方交流，並盼望能與谷立言率領的AIT團隊繼續合作，深化台美關係。

依南市府新聞稿，谷立言為美國資深外交官，有近30年外交資歷。精通中、日文，曾派駐日本、菲律賓等亞太地區，在此次駐台前為美國駐日本大使館副館長。這已是谷立言第三度赴台就任，前兩次為分別為2002至2005年間擔任美國在台協會政治組副組長，以及2018至2021年任職副處長。