快訊

違規遭攔飄酒氣 第一金投信董座衣穿「中美合作」酒駕被逮畫面曝

3分之2個台灣下雨！雙北等16縣市大雨特報 恐一路下到晚上

藍踢爆！綠代表團赴美與大麻CEO餐敘 該人涉兒童性虐待

AIT處長谷立言上任後首訪 黃偉哲迎老友再次駐台

中央社／ 台南7日電

美國在台協會新任處長谷立言7月就任後首次出訪外縣市。首站選擇今天造訪台南，市長黃偉哲送上噴有美國國旗的台南蘭花及蘭花瓷盤作為祝賀，也歡迎老朋友再次駐台。

AIT新任處長谷立言(Raymond Greene)7月就任，今天在高雄分處長張子霖(Neil Gibson)等AIT官員陪同下首次出訪外縣市，首站選擇造訪台南。黃偉哲偕同副市長趙卿惠、葉澤山，以及新聞及國際關係處長蘇恩恩一同歡迎老朋友再次駐台，並送上噴有美國國旗的台南蘭花及蘭花瓷盤作為祝賀

雙方會中就未來3年台美合作藍圖進行討論，兩人也強調美台人民間深厚友誼，期待未來台南市與美國在台協會有更緊密合作機會。黃偉哲表示，谷立言3年前赴日本派駐時曾提及「與台灣的緣份不會就此結束」，今天再次相見證明他與台灣緣份深厚。

黃偉哲說，今年是「台南400」，且台南在高科技產業發展上佔有重要地位，市府正積極以城市外交方式強化與美國交流，包含與美國城市締盟、吸引美國企業來台投資等，很樂意全力發展雙方交流，並盼望能與谷立言率領的AIT團隊繼續合作，深化台美關係。

依南市府新聞稿，谷立言為美國資深外交官，有近30年外交資歷。精通中、日文，曾派駐日本、菲律賓等亞太地區，在此次駐台前為美國駐日本大使館副館長。這已是谷立言第三度赴台就任，前兩次為分別為2002至2005年間擔任美國在台協會政治組副組長，以及2018至2021年任職副處長。

台南 美國在台協會 谷立言

延伸閱讀

AIT新任處長谷立言訪台南 黃偉哲：歡迎老朋友再次駐台

台南辦青少年國樂團訓練營 各地92學子密集訓練4天公演

成功示警16件火警、24人逃生 南市拚住警器裝設率98%

南市新財稅局長李建賢就職 期許帶動促參助財政更健全

相關新聞

台南黃金海岸擱淺貨輪遭人噴漆塗鴉 環保局上圍籬是這原因

凱米颱風造成3艘貨輪擱淺台南市黃金海岸、曾文溪口，其中舊名蘇菲亞號的阿諾倫，昨遭人噴漆塗鴉，今天現場以鐵製圍籬隔開，避免...

亞太棒球村委外「統一」都沒來標 南市體育局這樣說

台南亞太國際棒球訓練中心即將完工，後續營運移轉(OT)案於今年2月公告招商，但公告2個月卻沒人投標，外界預期會由統一球團...

農耕機具未清洗上路恐遭罰 南市雙管齊下打擊路面泥汙

農耕機翻土整地後，如未清理就上路，恐會汙染路面，車輛行經易打滑釀禍。南市環保局與農業局、區公所合作，推動示範道路，並成立...

感受美食、文創、時尚魅力 「雲林20饗」特展即日登場

雲林縣政府邀集縣府輔導培育青年創業商家、在地產業商家，融合在地、設計，在斗六、虎尾推出「雲林20饗」特展，並在8月24、...

臺南仁德三爺溪萬代橋改建工程 恢復雙向通車

為解決臺南市仁德區三爺溪沿線每逢豪大雨易發生淹水問題，臺南市政府改建萬代橋，打開三爺溪河道瓶頸段，有效擴大通洪斷面及提升防洪能力。近期改建工程已進入尾聲，6日中午恢復雙向通行。 臺南市長黃偉哲表示，

南市亞太棒球村成棒主球場改人工草皮炸鍋 體育局分析優劣

台南市亞太國際棒球訓練中心成棒主球場將完工，但原計畫鋪設天然草皮要改為人工草皮，引發網路炸鍋，市議會工程委員會今會勘，議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。