快訊

奧運桌球／莊智淵告別奧運…張本智和深深鞠躬 2人7年前就認識「日本選手都崇拜他」

桃園民眾凱道抗議SRF 藍嗆：燒垃圾發電要觀音都得肺腺癌？

汽車庫存爆量！新車堆積如山 到底買家在哪裡？

AIT新任處長谷立言訪台南 黃偉哲：歡迎老朋友再次駐台

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
市長黃偉哲歡迎美國在台協會處長谷立言到訪。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲歡迎美國在台協會處長谷立言到訪。圖／台南市政府提供

美國在台協會(AIT)新任處長谷立言(Raymond Greene)於7月就任，今天在高雄分處張子霖(Neil Gibson)分處長等4位AIT官員的陪同下首次出訪外縣市。他首站選擇造訪台南，市長黃偉哲偕副市長趙卿惠、葉澤山及新聞及國際關係處長蘇恩恩共同熱烈歡迎老朋友再次駐台，並送上噴有美國國旗的台南蘭花及蘭花瓷盤作為祝賀，雙方會中就未來三年的台美合作藍圖進行討論。

黃偉哲表示，谷立言處長在3年前赴日本派駐時曾說他與台灣的緣份不會就此結束，今日再次相見證明了他與台灣的緣份深厚。今年是台南400並且在高科技產業的發展上佔有重要地位，市府正積極以城市外交的方式強化與美國的交流，包含與美國城市締盟、吸引美國企業來台投資等等，他很樂意全力發展雙方的交流，並盼望能與谷立言處長率領的AIT團隊繼續合作，讓台美關係深化。

黃偉哲與谷立言處長強調，美國和台灣人民之間的深厚友誼，並期待未來台南市與美國在台協會之間有更緊密的合作機會。

谷立言處長為美國資深外交官，有近30年的外交資歷。他精通中、日文，曾派駐過日本、菲律賓等亞太地區，在此次駐台前為美國駐日本大使館副館長。這已是谷立言處長第三度赴台就任，前兩次為分別為2002至2005年間擔任美國在台協會政治組副組長，以及2018至2021年任職副處長。

市長黃偉哲率市府團隊歡迎美國在台協會處長谷立言到訪台南。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲率市府團隊歡迎美國在台協會處長谷立言到訪台南。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲歡迎美國在台協會處長谷立言到訪。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲歡迎美國在台協會處長谷立言到訪。圖／台南市政府提供
美國在台協會處長谷立言到訪台南。圖／台南市政府提供
美國在台協會處長谷立言到訪台南。圖／台南市政府提供

台南 美國在台協會 谷立言

延伸閱讀

台南辦青少年國樂團訓練營 各地92學子密集訓練4天公演

成功示警16件火警、24人逃生 南市拚住警器裝設率98%

南市新財稅局長李建賢就職 期許帶動促參助財政更健全

黃偉哲鼓勵優先採買身障機構秋節禮盒 加碼送優惠券

相關新聞

二仁溪有毒電子廢棄物沉痾 濕盟：不應被魚蝦回來表象所覆蓋

台南、高雄交界二仁溪整治試驗計畫結果深受環保團體重視，南市環保局已完成初步報告向環保團體說明，確認此方式能減少廢棄物處理...

凱米重創阿里山觀光遊樂區遊客訂房腰斬 業者：比疫情期間慘

強颱凱米上月底登陸，挾帶強風及累計逾千毫米驚人雨量，重創聞名國際的阿里山觀光，造成全線通車未滿月的阿里山林鐵全線中斷到本...

AIT新任處長谷立言訪台南 黃偉哲：歡迎老朋友再次駐台

美國在台協會(AIT)新任處長谷立言(Raymond Greene)於7月就任，今天在高雄分處張子霖(Neil Gibs...

夏日消暑好康 南市市場、夜市搶攻冰品商機

炎炎夏日高溫令人難耐，台南市政府今推出「台南高溫限定方案-市場、夜市篇」，本月底前結合南市公有傳統市場與夜市攤家7處36...

麻豆文旦將採收 今年減產成本增價格恐上漲1成

台南麻豆文旦預估再2至3周進入採收期，柚農忙相關採收作業，今年預估減產2成，柚農說，相關肥料、人工資材等成本上漲加上減產...

沒防護衣仍為確診患者看診 台大雲林分院獲捐200萬元

慶豐企業董事長吳崑敏感念台大醫院雲林分院在新冠肺炎高峰期時，在沒有防護衣的狀態下仍為其確診的孫子看病，捐贈200萬元，雲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。