AIT新任處長谷立言訪台南 黃偉哲：歡迎老朋友再次駐台
美國在台協會(AIT)新任處長谷立言(Raymond Greene)於7月就任，今天在高雄分處張子霖(Neil Gibson)分處長等4位AIT官員的陪同下首次出訪外縣市。他首站選擇造訪台南，市長黃偉哲偕副市長趙卿惠、葉澤山及新聞及國際關係處長蘇恩恩共同熱烈歡迎老朋友再次駐台，並送上噴有美國國旗的台南蘭花及蘭花瓷盤作為祝賀，雙方會中就未來三年的台美合作藍圖進行討論。
黃偉哲表示，谷立言處長在3年前赴日本派駐時曾說他與台灣的緣份不會就此結束，今日再次相見證明了他與台灣的緣份深厚。今年是台南400並且在高科技產業的發展上佔有重要地位，市府正積極以城市外交的方式強化與美國的交流，包含與美國城市締盟、吸引美國企業來台投資等等，他很樂意全力發展雙方的交流，並盼望能與谷立言處長率領的AIT團隊繼續合作，讓台美關係深化。
黃偉哲與谷立言處長強調，美國和台灣人民之間的深厚友誼，並期待未來台南市與美國在台協會之間有更緊密的合作機會。
谷立言處長為美國資深外交官，有近30年的外交資歷。他精通中、日文，曾派駐過日本、菲律賓等亞太地區，在此次駐台前為美國駐日本大使館副館長。這已是谷立言處長第三度赴台就任，前兩次為分別為2002至2005年間擔任美國在台協會政治組副組長，以及2018至2021年任職副處長。
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