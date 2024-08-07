夏日消暑好康 南市市場、夜市搶攻冰品商機

炎炎夏日高溫令人難耐，台南市政府今推出「台南高溫限定方案-市場、夜市篇」，本月底前結合南市公有傳統市場與夜市攤家7處36間攤鋪，聯合推出高溫消暑優惠活動，最高即可享買1送1等優惠，花園夜市加碼送消暑券。

台南市政府經發局今在民治市政中心開記者會宣布上述好康，經發局說，此次高溫限定方案-市場、夜市篇為聯合台南各大名氣市場與夜市共同舉辦，有大東東夜市、武聖夜市、花園夜市、西門淺草、永樂、西港、六甲等。

其中西門淺草知名排隊名店綣綣屋手工製作的霜淇淋，甜度適中，與奶香完美平衡，不會讓人感到過於甜膩。永樂市場修安豆花的古早味香氣十足，豐富飽滿的古早味佐料。

經發局長林榮川也表示，大東東夜市蕃薯潘的地瓜球咀嚼時散發出淡淡地瓜香氣，花園夜市東洲黑糖奶舖濃郁的黑糖焦糖風味與奶茶的香醇，這些知名店鋪都在串聯名單內。透過這次優惠活動，讓市民在夏日高溫下有更多消暑的新選擇。