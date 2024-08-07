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夏日消暑好康 南市市場、夜市搶攻冰品商機

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
夏日消暑， 南市經發局結合公有零售市場、夜市搶攻冰品商機，推出系列好康。圖 ／台南市政府經發局提供
夏日消暑， 南市經發局結合公有零售市場、夜市搶攻冰品商機，推出系列好康。圖 ／台南市政府經發局提供

炎炎夏日高溫令人難耐，台南市政府今推出「台南高溫限定方案-市場、夜市篇」，本月底前結合南市公有傳統市場與夜市攤家7處36間攤鋪，聯合推出高溫消暑優惠活動，最高即可享買1送1等優惠，花園夜市加碼送消暑券。

台南市政府經發局今在民治市政中心開記者會宣布上述好康，經發局說，此次高溫限定方案-市場、夜市篇為聯合台南各大名氣市場與夜市共同舉辦，有大東東夜市、武聖夜市、花園夜市、西門淺草、永樂、西港、六甲等。

其中西門淺草知名排隊名店綣綣屋手工製作的霜淇淋，甜度適中，與奶香完美平衡，不會讓人感到過於甜膩。永樂市場修安豆花的古早味香氣十足，豐富飽滿的古早味佐料。

經發局長林榮川也表示，大東東夜市蕃薯潘的地瓜球咀嚼時散發出淡淡地瓜香氣，花園夜市東洲黑糖奶舖濃郁的黑糖焦糖風味與奶茶的香醇，這些知名店鋪都在串聯名單內。透過這次優惠活動，讓市民在夏日高溫下有更多消暑的新選擇。

市場處處長王俊博說明，這次活動優惠包括永樂市場修安豆花提供買5送1，西門淺草伴君耘推出特定同品項買1送1；六甲市場的六甲古早味八寶冰推出促銷10碗送1碗。武聖夜市草字頭天然草本茶，任選兩瓶分享瓶享折扣；豆ReMe花35元豆花三個100。花園夜市則推出消暑券等優惠，詳細活動內容可至「台南市市場巡禮粉絲專頁」及「台南市市場處官網」查詢。

夏日消暑， 南市經發局結合公有零售市場、夜市搶攻冰品商機，推出系列好康。圖 ／台南市政府經發局提供
夏日消暑， 南市經發局結合公有零售市場、夜市搶攻冰品商機，推出系列好康。圖 ／台南市政府經發局提供

台南 大東東夜市 高溫

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