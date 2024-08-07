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麻豆文旦將採收 今年減產成本增價格恐上漲1成

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南麻豆文旦採收在即， 今年因減產影響，價格恐上漲1成。記者謝進盛／攝影
台南麻豆文旦採收在即， 今年因減產影響，價格恐上漲1成。記者謝進盛／攝影

台南麻豆文旦預估再2至3周進入採收期，柚農忙相關採收作業，今年預估減產2成，柚農說，相關肥料、人工資材等成本上漲加上減產，今年平均每台斤文旦行情可能來到80元左右，較去年70元約上漲1成，消費者則說，近年萬物齊漲，可以預期。

來自麻豆6位理念相同的青農組成「快快公雞文旦聯盟」，今在麻豆農會舉行記者會，只要捐助家扶孩童的助學金，每筆金額聯盟就捐出2顆「黑皮柚」給家扶孩子，6位青農分別是李佳翰(5012柚意思)、李明彥(汽球彥文旦直銷站)、陳有信(柚信了你-信的果園)、蔡文仁(萩荍柚園)、張津雪(津三角柚園)、李寶乾(柚是我果園)。持續十年愛心行動，今年迎來了新成員李孟珊（柚！yo！柚！-李嘉仁柚園）加入聯盟，共同作公益，另也增加新的受助團體「台南市以恩關懷協會」。詳細訂購網址為https://reurl.cc/NRrpW5

聯盟夥伴會將銷售所得20至25％捐獻給7個社福團體，包括北台南家扶中心、創世基金會台南分院、南台南家扶中心、台南市慈光身障協會、犯罪被害人保護協會台南分會、瑞復益智中心及台南市以恩關懷協會。

外界關切今年文旦採收情形，與會農業局副局長陳仲杰說，南市文旦種植面積達1097公頃，占全台28%，其中麻豆區種植面積約838公頃，占台南76.3%，居全台之冠，雖然今年文旦因凱米颱風影響，果皮受損及落果約2成，減少約5200公噸。

今年文旦除減產，相關肥料、人工資材等成本上漲，柚農說，每台斤文旦價格可能來到80元，較去年70元約上漲1成。

有消費者說，近年萬物齊漲，文旦價格上漲可以理解，漲幅可接受。部分柚農則說，這幾年栽種成本不斷上升，漲不漲都為難，考量消費者負擔，傾向自己吸收，近日還要再評估看看。

熱心文旦青農組成「快快公雞文旦聯盟」今在麻豆農會舉行記者會助弱勢團體。記者謝進盛／攝影
熱心文旦青農組成「快快公雞文旦聯盟」今在麻豆農會舉行記者會助弱勢團體。記者謝進盛／攝影
熱心文旦青農組成「快快公雞文旦聯盟」今在麻豆農會舉行記者會助弱勢團體。記者謝進盛／攝影
熱心文旦青農組成「快快公雞文旦聯盟」今在麻豆農會舉行記者會助弱勢團體。記者謝進盛／攝影
熱心文旦青農組成「快快公雞文旦聯盟」今在麻豆農會舉行記者會助弱勢團體。記者謝進盛／攝影
熱心文旦青農組成「快快公雞文旦聯盟」今在麻豆農會舉行記者會助弱勢團體。記者謝進盛／攝影
台南麻豆文旦採收在即， 今年因減產影響，價格恐上漲1成。記者謝進盛／攝影
台南麻豆文旦採收在即， 今年因減產影響，價格恐上漲1成。記者謝進盛／攝影

台南 文旦 消費者

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