快訊

陳詩媛接機遭酸太高調 王齊麟海巡後反擊「我女友很棒」

子女能不養父母嗎？律師曝「扶養義務」2大關鍵

麥當勞「大麥克買一送一」優惠券拿到沒？使用期限曝 他意外拿到4張變「買四送四」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒防護衣仍為確診患者看診 台大雲林分院獲捐200萬元

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台大醫院雲林分院在新冠肺炎疫情嚴峻時，醫護人員在沒有防護衣的情況下仍為確診病人看診，獲捐200萬元改善圖書室及增建未來教室，盼為醫院培育更多人才。記者陳雅玲／攝影
台大醫院雲林分院在新冠肺炎疫情嚴峻時，醫護人員在沒有防護衣的情況下仍為確診病人看診，獲捐200萬元改善圖書室及增建未來教室，盼為醫院培育更多人才。記者陳雅玲／攝影

慶豐企業董事長吳崑敏感念台大醫院雲林分院在新冠肺炎高峰期時，在沒有防護衣的狀態下仍為其確診的孫子看病，捐贈200萬元，雲林分院斗六院區將其用來改善老舊不堪的圖書室，並增設未來教室空間，今天揭牌，改建後的未來教室可提供受訓學生進行仿真操作，入館人數較改建前暴增4倍，院長馬惠明表示，未來也會在虎尾院區打造未來教室，協助醫院培育人才。

馬惠明表示，慶豐企業生產國內知名品牌滴雞精，董事長吳崑敏在2022年6月新冠疫情嚴峻時與雲林分院結緣，當時其孫子確診被送到醫院就診，醫護人員顧不得沒有穿上防護衣就立刻為確診患者看診，讓他很感動，捐贈200萬元給院方作為圖書室及未來教室的改建，希望提供醫護人員更好的工作環境。

改建後的圖書室增加未來教室空間，並有Makerspace創客區、稻香區、醫學人文專區以及資訊檢索區。副院長江文莒表示，未來教室區設置一台65吋的智慧型觸控螢幕，可進行小型互動教學，並可結合設備進行「AR模擬訓練環境」，讓受訓學生能夠在沒有真實病人的情況下進行仿真操作；Makerspace創客區則設置3D列印機，讓器官模型的印製突破現有的教學限制，讓醫護人員予以術前模擬練習，甚至用在術前對患者說明。

圖書室今年5月改建完成後，6、7月的入館人數較去年同期暴增4倍，平均每天有數十人入館。馬惠明說，感謝吳崑敏董事長的捐贈，協助醫院留才、育才、攬才，未來同樣會在虎尾院區打造未來教室，提供同仁更有彈性的空間使用。

台大醫院雲林分院在新冠肺炎疫情嚴峻時，醫護人員在沒有防護衣的情況下仍為確診病人看診，獲捐200萬元改善圖書室及增建未來教室，盼為醫院培育更多人才。記者陳雅玲／攝影
台大醫院雲林分院在新冠肺炎疫情嚴峻時，醫護人員在沒有防護衣的情況下仍為確診病人看診，獲捐200萬元改善圖書室及增建未來教室，盼為醫院培育更多人才。記者陳雅玲／攝影

教室 確診

延伸閱讀

玉山金攜馬偕 赴柬國義診

急診要快更要送對醫院 雲林台大建立無牆5G行動急診室

台大雲林分院生殖中心逾百試管寶寶回娘家 重症、罕病求子不是夢

🎧｜【慢性放大鏡-全人門診系列-1】照護體系走回頭路？老人國來臨 社區醫療成照顧長輩起手式

相關新聞

二仁溪有毒電子廢棄物沉痾 濕盟：不應被魚蝦回來表象所覆蓋

台南、高雄交界二仁溪整治試驗計畫結果深受環保團體重視，南市環保局已完成初步報告向環保團體說明，確認此方式能減少廢棄物處理...

凱米重創阿里山觀光遊樂區遊客訂房腰斬 業者：比疫情期間慘

強颱凱米上月底登陸，挾帶強風及累計逾千毫米驚人雨量，重創聞名國際的阿里山觀光，造成全線通車未滿月的阿里山林鐵全線中斷到本...

沒防護衣仍為確診患者看診 台大雲林分院獲捐200萬元

慶豐企業董事長吳崑敏感念台大醫院雲林分院在新冠肺炎高峰期時，在沒有防護衣的狀態下仍為其確診的孫子看病，捐贈200萬元，雲...

安平漁光島颱風過後積水影響觀光 市府承諾最短時間內改善

凱米颱風造成安平區漁光島漁光路排水不良，經里長林寧峰里長陳情，立委林林俊憲今邀集工務局等相關單位現場勘查，工務局表示，會...

車位長度不到5公尺 台南舊城450車格重畫

台南舊城區道路路幅小、巷弄路口多，部分路邊停車格尺寸僅剛好符合小型車，許多轎車4個輪子在格內、車頭和車尾卻超出，居民和遊...

大新營淹水 爭取補助住戶設水閘門

凱米颱風釀八掌溪堤防潰堤，台南大新營地區鹽水、後壁等地淹水嚴重，有議員昨要求比照台北、高雄用專款補助住戶設水閘門，市府表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。