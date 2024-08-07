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沒防護衣仍為確診患者看診 台大雲林分院獲捐200萬元
慶豐企業董事長吳崑敏感念台大醫院雲林分院在新冠肺炎高峰期時，在沒有防護衣的狀態下仍為其確診的孫子看病，捐贈200萬元，雲林分院斗六院區將其用來改善老舊不堪的圖書室，並增設未來教室空間，今天揭牌，改建後的未來教室可提供受訓學生進行仿真操作，入館人數較改建前暴增4倍，院長馬惠明表示，未來也會在虎尾院區打造未來教室，協助醫院培育人才。
馬惠明表示，慶豐企業生產國內知名品牌滴雞精，董事長吳崑敏在2022年6月新冠疫情嚴峻時與雲林分院結緣，當時其孫子確診被送到醫院就診，醫護人員顧不得沒有穿上防護衣就立刻為確診患者看診，讓他很感動，捐贈200萬元給院方作為圖書室及未來教室的改建，希望提供醫護人員更好的工作環境。
改建後的圖書室增加未來教室空間，並有Makerspace創客區、稻香區、醫學人文專區以及資訊檢索區。副院長江文莒表示，未來教室區設置一台65吋的智慧型觸控螢幕，可進行小型互動教學，並可結合設備進行「AR模擬訓練環境」，讓受訓學生能夠在沒有真實病人的情況下進行仿真操作；Makerspace創客區則設置3D列印機，讓器官模型的印製突破現有的教學限制，讓醫護人員予以術前模擬練習，甚至用在術前對患者說明。
圖書室今年5月改建完成後，6、7月的入館人數較去年同期暴增4倍，平均每天有數十人入館。馬惠明說，感謝吳崑敏董事長的捐贈，協助醫院留才、育才、攬才，未來同樣會在虎尾院區打造未來教室，提供同仁更有彈性的空間使用。
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