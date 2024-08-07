安平漁光島颱風過後積水影響觀光 市府承諾最短時間內改善

凱米颱風造成安平區漁光島漁光路排水不良，經里長林寧峰里長陳情，立委林林俊憲今邀集工務局等相關單位現場勘查，工務局表示，會分階段施工，並在最短時間內完工，讓漁光島南側排水順暢。

林俊憲服務處今邀集漁光里長里長林寧峰、市議員林依婷、李啟惟服務團隊與市府工務局、地政局、水利局等相關單位現勘，了解實際情況並就後續施工討論。林俊憲指出，天主教瑞復益智中心以及億載國民小學漁光分校因為地勢較低，往往逢雨必淹，十分困擾，必須盡速完成側溝以改善排水問題，避免雨季來臨時發生淹水現象。

對此，市府工務局承諾，目前第一階段會先施做到瑞復益智中心，所需經費約500萬，將會分階段加速推進工程進度至億載國小漁光分校，確保工程能夠在最短時間內完工，讓漁光島南側排水暢通。

工務局人員並向里長及居民詳細說明工程計畫，並承諾會加強施工品質與進度管理，確保工程順利進行。林俊憲服務處強調，未來將持續關注漁光路側溝工程的進展，並與工務局保持密切聯繫，確保居民的訴求得到落實。