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安平漁光島颱風過後積水影響觀光 市府承諾最短時間內改善

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
凱米颱風過後，漁光島發生排水不良致積水問題，立委林俊憲邀市府相關單位會勘。圖／林俊憲服務處提供
凱米颱風過後，漁光島發生排水不良致積水問題，立委林俊憲邀市府相關單位會勘。圖／林俊憲服務處提供

凱米颱風造成安平區漁光島漁光路排水不良，經里長林寧峰里長陳情，立委林林俊憲今邀集工務局等相關單位現場勘查，工務局表示，會分階段施工，並在最短時間內完工，讓漁光島南側排水順暢。

林俊憲服務處今邀集漁光里長里長林寧峰、市議員林依婷、李啟惟服務團隊與市府工務局、地政局、水利局等相關單位現勘，了解實際情況並就後續施工討論。林俊憲指出，天主教瑞復益智中心以及億載國民小學漁光分校因為地勢較低，往往逢雨必淹，十分困擾，必須盡速完成側溝以改善排水問題，避免雨季來臨時發生淹水現象。

對此，市府工務局承諾，目前第一階段會先施做到瑞復益智中心，所需經費約500萬，將會分階段加速推進工程進度至億載國小漁光分校，確保工程能夠在最短時間內完工，讓漁光島南側排水暢通。

工務局人員並向里長及居民詳細說明工程計畫，並承諾會加強施工品質與進度管理，確保工程順利進行。林俊憲服務處強調，未來將持續關注漁光路側溝工程的進展，並與工務局保持密切聯繫，確保居民的訴求得到落實。

林寧峰說，漁光路側溝排水工程受到當地居民的高度關注，大家對於林俊憲委員的積極行動表示感謝，完善的排水系統不僅可以防止淹水，還能夠提升整體環境品質，減少病媒滋生，保護居民的健康和財產安全，期望在各方的共同努力下，能夠早日解決排水問題，提升居住環境品質。

凱米颱風過後，漁光島發生排水不良致積水問題，立委林俊憲邀市府相關單位會勘。圖／林俊憲服務處提供
凱米颱風過後，漁光島發生排水不良致積水問題，立委林俊憲邀市府相關單位會勘。圖／林俊憲服務處提供

凱米颱風 林俊憲 淹水

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