二仁溪有毒電子廢棄物沉痾 濕盟：不應被魚蝦回來表象所覆蓋
台南、高雄交界二仁溪整治試驗計畫結果深受環保團體重視，南市環保局已完成初步報告向環保團體說明，確認此方式能減少廢棄物處理量，有毒電路板經清洗後可回收再利用，但環保局也發現，實際操作比預期困難，試驗區內尚有數百噸有重金屬汙染的廢棄土挖出後暫存待處理，處理費要多出2倍，因此未來全面整治，經費將更為龐大。
環保團體希望中央趕快編列，否則經費只會持續增加不會減少。環保局強調，已做好準備，只要中央編列好經費就能立即執行。
環境部2022年完成二仁溪廢棄物調查，南市及高雄市共有4處廢棄物場址待清理，擇定南萣橋上游450公尺處南市的場址，結合工研院試辦整治試驗計畫，已在今年7月初完成，未來將作為全面整治的參考，目前已完成初步報告，上周邀請台社大、台灣濕盟、河川保育中心等環保團體、單位說明及討論。
台南社大環境小組研究員陳毓雯表示，會中委外公司報告，此試驗計畫有做乾溼篩分，其中沒受汙染土石留原地，可有效減量，另廢棄電路板等廢棄物，經水洗沖刷沒有殘留汙泥，具有回收價值，回收後可再利用，未來若全面整治，可減少整治成本。但也有部分被認定重金屬、戴奧辛汙染過高，處理費用遠超過預算，暫放適當地點，因此未來整治費用會比預估的高，若不早點清除，整治費用只會一年比一年多。報告中也討論到未來整治要避開汛期，以及考量大潮的問題，或是在附近找適當地點進行乾濕篩分，以免下大雨影響整治。
台灣濕盟秘書長鄭陳仲傑認為，既然已經完成試驗計畫，也知道未來整治可能面臨的問題，若可行就應該加速整治行動；過去是採瞎子摸象的處理方式，大水沖出電子廢棄物才清理，現在已有方向，就應趕快動作，而不是牛步化，讓表面的魚蝦覆蓋河床下有毒電子廢棄物的沉痾。
南市環保局指出，這次試驗計畫整治面積300立方公尺，劃分12個網格，其中3個網格位於機台下，趕在汛期前完成作業，把可處理的先處理，剩下數百噸重金屬超標有害廢棄物，暫放城西焚化廠貨櫃物及鋼棚內，等待進一步處理，費用近2千萬。過程中的作業非原先所想簡單，整治費用可能要10幾億。接著還會有期末報告，然後送環境部，不過，環保局已做好準備，只要中央編列經費，就可立即執行，目前會先做好規畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言