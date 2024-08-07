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凱米重創阿里山觀光遊樂區遊客訂房腰斬 業者：比疫情期間慘
強颱凱米上月底登陸，挾帶強風及累計逾千毫米驚人雨量，重創聞名國際的阿里山觀光，造成全線通車未滿月的阿里山林鐵全線中斷到本月底，獨家取得全新小火車「栩悅號」、「福森號」經營權的雄獅旅遊，被迫取消8月全部訂位訂房，阿里山高峰飯店負責人、嘉縣前旅館公會理事長陳昆茂說，風災嚴重，阿里山國家森林遊樂區暑假旺季不旺，遊客及訂房腰斬，比疫情期間還慘。
林保署嘉義分署說，凱米來襲期間休園，上月29日恢復開園，阿里山林鐵中斷，阿里山公路部分路段還未全部復原，午後又有大雨落石疑慮，影響遊客上山意願，風災前每天平均逾2000人進森林遊樂園，災後剩千餘人，預計天氣穩定，道路復原，2周後恢復災前遊客人數。
陳昆茂說，昨天開車在單線通行的阿里山公路段，等候2小時，風災重創觀光，雄獅旅遊取消阿里山林鐵全線中斷8月的全部訂房，阿里山是暑假避暑勝地，但飯店訂位剩不到5成，食宿、商店、紀念品業者生意都下滑，旺季不旺淪為度小月，只有「慘」字可以形容。
阿里山國家森林遊樂區的阿里山林鐵支線，7月29日上午9點恢復行駛，林鐵3條支線完成路線清理作業，經巡檢路線、站體、平交道及試車均正常，配合阿里山國家森林遊樂區開園時間，沼平線及神木線恢復正常時間行駛；祝山線也在7月30日正常營運。
公路局雲嘉南區養護工程分局說，台18線阿里山公路70.2K明隧道西洞口，7月29日遭落石砸損結構嚴重變形下垂，經搶修通車，昨天午後雷雨猛炸，70.2K處明隧道口又出現坍方落石，造成交通阻斷，搶修恢復通車。
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