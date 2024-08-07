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車位長度不到5公尺 台南舊城450車格重畫

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市調整尺寸過小的停車格位。圖／交通局提供
台南市調整尺寸過小的停車格位。圖／交通局提供

台南舊城區道路路幅小、巷弄路口多，部分路邊停車格尺寸僅剛好符合小型車，許多轎車4個輪子在格內、車頭和車尾卻超出，居民和遊客反映不斷，南市交通局截至上月底已重畫中西區450多個路邊車格。有議員說，有些車格因樹木竄根釀停車不便，都要盡速改善；市府表示，持續擴大辦理。

交通局長王銘德說，台南部分路邊汽車停車格剛好符合小型車輛的長度，主因是早年市中心實施路邊停車管制之初所畫設的尺寸一直沿用至今，但現今小型汽車普遍比以往加大、加寬，經重新檢視停車格位，長度不足車格主要分布於舊城區中西區，例如孔廟、北門路、五妃街等周邊路段。

王銘德指出，交通局6月開始針對舊城區集中分布的區域辦理地毯式調查，逐格量測長度是否符合5公尺的規範，不符規定就派工調整，至7月底，完成調查範圍內道路共約1400多個路邊停車格，其中已改善尺寸未達規定450多格。

議員蔡筱薇說，目前還有不少地區的停車格太小，有些則是樹木竄根問題造成停車不便，交通局要全面重新檢討路邊車格，畢竟市區停車一位難求，要盡速改善。

交通局表示，檢討時偶有接到路側店家、住戶反映和質疑停車格若尺寸加大，可能影響進出，都派員現場實地勘查，研商兼顧停車與路邊店戶進出的調整方案，降低對周邊居民影響，將持續檢討所有路邊停車格尺寸。

停車格 台南 議員

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