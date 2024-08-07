大新營淹水 爭取補助住戶設水閘門

凱米颱風釀八掌溪堤防潰堤，台南大新營地區鹽水、後壁等地淹水嚴重，有議員昨要求比照台北、高雄用專款補助住戶設水閘門，市府表示，已向中央爭取補助，預計年底前辦法會出爐；另，颱風也摧毀濁水溪揚塵治理的植林，第四河川分署指出，趕在中秋節完成復育。

市議員蔡育輝說，颱風造成鹽水、後壁等地水深及腰，洋香瓜成「泡水瓜」無法採收，100多公頃高粱也採收不及，農友心血都付諸流水，颱風走了水還不退又停電，居民家裡連續幾天都泡在水裡，煎熬受苦非外界能想像。受災戶王姓居民說，「拜託快點想出有效辦法治水，不要再淹水最重要」。

蔡育輝昨舉行記者會說，據審計部資料顯示，南市府2016年到去年歲計賸餘款合計258.64億元、重大災害賑災捐款專戶目前仍有14.57億元，建議提高對受災戶補助，且台北、高雄兩市都有專款補助住戶設水閘門，南市應比照辦理，提升居民防洪防災能力。

社會局說明，目前各區公所預估住屋淹水受災戶，淹水超過50公分有6800多戶，由市府補助1萬5000元，需1億300餘萬元，將申請市府災害準備金撥用；淹水滿20公分、未滿50公分約7100戶，每戶補助5000元，約需3500萬元，正籌措財源中。水利局回應，南市於凡那比颱風、莫拉克颱風有向中央申請補助防水閘門，這次凱米颱風也已爭取，待中央核定即可補助。

水利局人員昨到鹽水區說明治水計畫，並指出向中央爭取治水預算約4.5億元，將辦理排水整治、布設抽水設備、增設抽水機及闢建滯洪池，全力提升防洪能力。

另，水利署和雲林縣府6年來合作治理濁水溪揚塵，沿著中沙大橋以西到出海口25公里用水覆蓋、綠覆蓋，居民不再「呷飯攪沙」，不料凱米颱風重創，縣長張麗善昨現勘，從西螺大橋看到裸灘地露，大家望河興嘆，她說，河床裸露嚴重，強大風沙恐影響10月國慶焰火，期待中央地方攜手治理。

第四河川分署副分署長張朝恭說，這場風雨毀了大約750公頃的復育面積，颱風離開當天立即出動空拍系統調查、展開草籽播撒以及復育搶救工程，預定趕在中秋節完成25公里共5個區的復育。