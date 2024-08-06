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台南雷雨部分道路積水 市府：雨趨緩後20分鐘退水

中央社／ 台南6日電

台南部分地區今天下午出現大雷雨，永康區最大時雨量超過90毫米，出現多處道路積水；市府指出，積水約10至20公分，未影響通行，雨勢趨緩後20分鐘快速退水，排水通暢。

台南市政府水利局發布新聞稿指出，下午因對流雲系發展旺盛，出現短延時強降雨，3時至4時左右，永康區最大10分鐘降雨量23毫米、時雨量94毫米，已超過側溝保護標準（約每10分鐘8至12毫米）及雨水下水道箱涵防護標準（約每小時60至70毫米）。

水利局表示，包括永康區中正路涵洞、中正南路544巷、尚頂路、仁德區奇美實業前及德糖路等地點，因瞬間強降雨出現積水約10至20公分，未影響道路通行，雨勢趨緩後20分鐘後快速退水，顯示排水通暢無阻礙。

水利局指出，市府持續研議改善精進措施，以降低積水發生情形，同時提醒民眾如遇強降雨，應留意行車安全，並隨時注意天氣預報。

強降雨 水利局 雨量

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