台南永康雷雨大又急 部分路段一度積水難行

台南市部分地區今天下午出現一陣雷雨，永康、東區等地有民眾收到國家級警報提醒，永康區最高時雨量達90毫米，部分路段積水難以通行，幸好雨勢不久後趨緩，未釀嚴重災情。

約下午3時許，台南部分地區天色轉暗，隨後雷聲大作並出現不小雨勢，4時左右就有不少民眾收到國家級警報，提醒在下午5時前注意大雷雨。

隨後就有永康區民眾在社群網站上發布路面大雨導致積水情況，包括大灣地區、中山南路、高速公路側車道附近都有路面積水、影響車輛通行。

民進黨籍台南市議員朱正軒也在臉書發布訊息，提醒永康區民眾注意雷雨狀況，他說，包含高速公路側車道、永大路二段永大夜市、中正路涵洞、永二街涵洞及中山南路吉村大飯店附近出現積水，將逐一釐清問題肇因並確認解決方案，必要時安排現勘爭取，持續要求水利整治及溝渠清淤。

根據交通部中央氣象署監測資料，今天下午3時到4時，在永康區測得最高時雨量90毫米，至下午5時統計，3小時內累積雨量為98毫米。

多數地區雨勢下午約4時30分後趨緩，並陸續有民眾在社群網站留言，指稱幸好雨勢很快趨緩，積水路段陸續消退，沒有釀成嚴重災情。