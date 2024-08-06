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南市新財稅局長李建賢就職 期許帶動促參助財政更健全

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市新任財稅局長李建賢今天就職，市長黃偉哲期許帶動促參助台南財政更健全。圖／台南市政府提供
南市新任財稅局長李建賢今天就職，市長黃偉哲期許帶動促參助台南財政更健全。圖／台南市政府提供

台南市政府新任財政稅務局長李建賢於今天市政會議宣誓就職，加入市府團隊，市長黃偉哲表示，目前台南很多件促參案，期許李局長以過去的豐富經驗，帶動市府各部門與民間互動，讓產業更蓬勃，幫助台南市財政更加健全。

黃偉哲表示，強化財政體質，就要落實「撙節優先，開源並濟」策略，才能達成財政永續發展，相信李建賢局長能以豐富財政經驗，協助市府與中央攜手合作，並透過促參方式推動民間參與公共建設，活絡地方產業，創造更多就業機會。

南市府表示，李建賢局長為國立台灣大學環境工程研究所博士畢業，原任職財政部推動促參司司長，並曾任台北市政府工務局衛生下水道工程處處長、嘉義市政府工務處處長、財政部推動促參司科長等職務，具有財政與工務專業背景與豐富的行政歷練。

台南市政府財政稅務前局長盧貞秀今年4月8日退職，懸缺至今由李建賢接任。

南市新任財稅局長李建賢今天就職，市長黃偉哲期許帶動促參助台南財政更健全。圖／台南市政府提供
南市新任財稅局長李建賢今天就職，市長黃偉哲期許帶動促參助台南財政更健全。圖／台南市政府提供
南市新任財稅局長李建賢（右）今天就職，市長黃偉哲期許帶動促參助台南財政更健全。圖／台南市政府提供
南市新任財稅局長李建賢（右）今天就職，市長黃偉哲期許帶動促參助台南財政更健全。圖／台南市政府提供

台南 嘉義 黃偉哲

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