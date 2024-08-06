濁水溪揚塵治理前功盡棄？水利署和縣府會勘全力搶救

水利署和雲林縣府6年來合作治理濁水溪揚塵，已見成效，揚塵事件簿從原本59日降為1日，沿岸居民不再呷飯攪沙，不料，凱米強颱暴雨肆虐，上千公頃植被造林被摧毀，治理幾告全功盡棄，眼看颱風又要來，縣府憂心沙害再擾民及衝擊10月國慶煙火，今天和河川分署會勘，河川分署強調將全力趕在中秋節前完成復育。

總統賴清德任行政院長為治理母河濁水溪長年沙害，宣誓「經費無上限」至今約投注20億元，配合雲林縣政府沿著中沙大橋以西到出海口全長25公里展開水、綠覆蓋植被植林，成效極佳，揚塵事件從原本59日遞減至目前1日，沿岸居民不再受沙害之苦。

不料凱米強颱暴雨，使6年心血付諸東流，廣達1500公頃的治理區幾乎被摧毀殆盡，縣府環保局以空拍機發現河床綠地已不消失，沙土到處裸露滿目瘡痍，雲林縣長張麗善獲報今天率環保局會同第四河川分署現勘，從西螺大橋下眺望，一望無際裸灘地露，大家望河興嘆，憂心過去多年努力全功盡棄。

河川分署長張朝恭指出，災後調查裸露面積約849公頃，扣除災前的99公頃，等同這場風雨毀了約750公頃的復育面積，颱風離開當天，河川分署馬上出動空拍系統調查分析並展開草籽播撒及復育搶救工程，幸好8成5長效型斷面未受損，加上目前地面溼，對未來河床植被復育幫助很大，分署已擬定工作進度，預定趕在中秋節完成五個區復育。

張麗善說，眼看9、10月季風期將屆，河床裸露嚴重，揚塵是否再起，居民也擔心，尤其強大風沙恐將影響10月國慶煙火，揚塵治理正與時間賽跑，期待中央地方再攜手合作，盡速完成。