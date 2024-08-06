颱風後濁水溪裸露地增750公頃 四河分署噴草籽復育

第四河川分署今年7月2日空拍顯示，濁水溪裸露地約99公頃，颱風凱米過後，裸露地增750公頃，第四河川分署展開噴草籽綠覆蓋、水覆蓋等方式因應，趕9月中旬復育並檢討工作細項，防治揚塵。

雲林縣環保局今天辦理濁水溪颱風凱米過後裸露地現勘，第四河川分署副分署長張朝恭與雲林縣環保局空氣噪音管理科長吳其臻，輪流報告濁水溪裸露灘地情況及復育進度。

張朝恭表示，颱風凱米夾帶超大雨量，濁水溪水位高漲，水流沖毀濁水溪綠植被，根據颱風前後空拍圖比較顯示，今年7月2日濁水溪裸露地（中沙大橋以西至出海口）約99公頃；颱風過後，裸露地達849公頃，增加750公頃。

張朝恭指出，分署已在上月29日擬定各項工作，預定本月10日前打通施工便道，同時利用近日河道濕潤，15日前完成空灑草籽，還有水覆蓋及稻草蓆覆蓋。

由於揚塵發生時間從每年10月到隔年4月，四河分署與時間賽跑，將於中秋節前召開跨機關會議，滾動檢討工作細項，防範揚塵。

縣長張麗善說，近年來中央與地方積極治理揚塵，從59天降至2天，但颱風凱米過後，摧毀之前防治工程，可謂前功盡棄，感謝四河分署著手綠覆蓋，期盼復育工程順利。

民進黨立委劉建國透過服務處發布新聞稿指出，會要求行政院再度召開定期「濁水溪揚塵治理跨部會平台會議」，由中央統籌整個濁水溪治理狀況，確保有效預防及應對揚塵災害再次擴大。