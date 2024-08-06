凱米颱風水患災民苦 南市議員爭取補助防水閘門

凱米颱風重創台南溪北地區，鹽水、後壁、白河等地，部分淹水受災戶持續清理家園中，台南市議員蔡育輝今要求，市府應利用273億元的8年歲計賸餘款和重大災害捐款，提高對受災戶補助，更認為，台南市應比照北高兩市專款補助住戶設置水閘門降低水患。

對此台南市政府水利局回應，防水閘門目前6都台北市、高雄市有補助，台南市在凡那比颱風及莫拉克颱風也有向中央申請補助，本次凱米颱風台南市政府也向中央申請補助，俟中央核定後即可辦理補助。蔡指出，國土署長吳欣修轉述，正研議全國一致性相關補助辦法，他希望今年底前有會有完整辦法。

社會局表示，目前各區公所預估住屋淹水受災戶中，淹水超過50公分以上有6800餘戶，由市府補助1萬5000元，需1億300餘萬元，將申請市府災害準備金撥用；淹水20至未滿50公分約7100戶，每戶補助5000元，約需3500萬元，目前正籌措財源中。

蔡指出，根據審計部資料顯示，台南市政府從105年到112年歲計賸餘款，合計有258.64億元，另，台南市政府重大災害賑災捐款專戶目前仍有14.57億元，兩項經費合計有273.2億元，目前中央補助淹水逾50公分住戶2萬元、市府則補助1萬5千元，建請市府利用這筆273.2元經費，苦民所苦，提高對受災戶補助。

蔡育輝說，北、高兩市均有專款補助住戶設置水閘門，台南市應比照辦理，速訂出補助辦法，提升居民防洪防災能力，降低財產損失，免去淹水之苦。