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凱米颱風水患災民苦 南市議員爭取補助防水閘門

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
凱米颱風淹水重創台南溪北地區，後壁芳榮米廠緊急架設防水閘門，成功阻攔大水在外。圖／芳榮米廠提供
凱米颱風淹水重創台南溪北地區，後壁芳榮米廠緊急架設防水閘門，成功阻攔大水在外。圖／芳榮米廠提供

凱米颱風重創台南溪北地區，鹽水、後壁、白河等地，部分淹水受災戶持續清理家園中，台南市議員蔡育輝今要求，市府應利用273億元的8年歲計賸餘款和重大災害捐款，提高對受災戶補助，更認為，台南市應比照北高兩市專款補助住戶設置水閘門降低水患。

對此台南市政府水利局回應，防水閘門目前6都台北市、高雄市有補助，台南市在凡那比颱風及莫拉克颱風也有向中央申請補助，本次凱米颱風台南市政府也向中央申請補助，俟中央核定後即可辦理補助。蔡指出，國土署長吳欣修轉述，正研議全國一致性相關補助辦法，他希望今年底前有會有完整辦法。

社會局表示，目前各區公所預估住屋淹水受災戶中，淹水超過50公分以上有6800餘戶，由市府補助1萬5000元，需1億300餘萬元，將申請市府災害準備金撥用；淹水20至未滿50公分約7100戶，每戶補助5000元，約需3500萬元，目前正籌措財源中。

蔡指出，根據審計部資料顯示，台南市政府從105年到112年歲計賸餘款，合計有258.64億元，另，台南市政府重大災害賑災捐款專戶目前仍有14.57億元，兩項經費合計有273.2億元，目前中央補助淹水逾50公分住戶2萬元、市府則補助1萬5千元，建請市府利用這筆273.2元經費，苦民所苦，提高對受災戶補助。

蔡育輝說，北、高兩市均有專款補助住戶設置水閘門，台南市應比照辦理，速訂出補助辦法，提升居民防洪防災能力，降低財產損失，免去淹水之苦。

蔡育輝指出，凱米颱風帶來罕見大雨，造成鹽水、後壁等地水深及腰，洋香瓜成泡水瓜無法採收，100多公頃高梁採收不及，農友心血也付諸流水，居民家連續幾天都泡在水裡，颱風走了水還不退，又停電，居民心情煎熬受苦非外界能想像。

凱米颱風淹水重創台南溪北地區，市議員蔡育輝今要求，市府應提高對受災戶補助，台南市應比照北高兩市專款補助住戶設置水閘門，盼減少淹水之苦。記者謝進盛／攝影
凱米颱風淹水重創台南溪北地區，市議員蔡育輝今要求，市府應提高對受災戶補助，台南市應比照北高兩市專款補助住戶設置水閘門，盼減少淹水之苦。記者謝進盛／攝影

凱米颱風 台南 淹水

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