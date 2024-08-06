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嘉縣失智長者遊故宮南院 藝術結合醫療減緩退化

中央社／ 嘉義縣6日電

嘉縣府聯手故宮南院結合藝術與醫療，開發失智創新教案，自7月下旬陸續安排29個失智據點長者到故宮南院參訪減緩症狀；今天竹崎鄉老人參訪時，縣長翁章梁現身與長者互動，歡笑聲不斷。

嘉義縣竹崎鄉20餘名失智長者，今天參訪故宮南院，認識「東亞茶文化」及「清代金銀飾件」學習自製抹茶，並與翁章梁一同跳「採茶動動操」，延緩認知衰弱、增進社會參與，度過美好一天。

國立故宮博物院南院處教育展資科科員李佳芸規劃此次教案，她告訴中央社記者因家中有失智長者，所以很瞭解與失智者如何互動，與衛生局合作構思整套活動流程，老人有得動，又有得喝。

翁章梁詢問現場長輩以前是否來過故宮南院，大多數長輩回應今天是首次來到故宮，因此感到非常新奇，期待未來還有機會來玩。

翁章梁說，今天活動就如小學生戶外教學，讓長輩可以回到孩童時期享受單純快樂，也藉由活動多與人互動、交流，減緩大腦退化速度，感謝故宮南院大力協助衛生局。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，此次活動共安排29個失智據點長者到故宮南院認識東亞茶文化、自製抹茶、跳採茶舞，自7月23日起至8月29日共15梯次實地參訪故宮南院，往來交通車由故宮南院提供。

趙紋華指出，嘉義縣人口老化比率達22.72%冠居全國，因高齡易伴隨失智，民眾如有任何失智照護問題，歡迎撥打1966或洽詢嘉義縣長期照顧管理中心。

失智 故宮南院 衛生局

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