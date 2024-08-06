黃偉哲鼓勵優先採買身障機構秋節禮盒 加碼送優惠券

中秋節即將到來，台南市長黃偉哲大力推廣身障福利機構及團體中秋禮盒，增加民眾買氣。黃偉哲表示，此次禮盒品項豐富、CP值高，還有企業展現社會責任推出加碼優惠，一同支持禮盒促銷，民眾既能誠意送禮更能傳播愛心，歡迎大家多多選購。

黃偉哲表示，中秋送禮一直是民眾表達情感和祝福的方式，由社福團體所製作的中秋禮品，不僅美味，更是愛與關懷的象徵，邀請社會大眾共襄盛舉，相信收到禮盒的朋友一定能開心過中秋。配合今年台南400盛事，台南市身心障礙機構及團體特別推出400元優惠禮盒及台南特色包裝商品，配合身障秋節促銷活動提供限量的6張指定優惠券套組。

社會局表示，每年中秋節是身心障礙機構團體販售商品的黃金期，這些收入可以用來維持其一年服務所需的費用，為協助身障機構及團體，社會局除積極培力優先採購廠商，也統一辦理促銷活動，期增加銷售業績並提高市場競爭力，邀請市民朋友和各企業團體，送禮時優先選用身障朋友用心製作的秋節禮盒。

社會局說，台南市身障機構秋節禮盒充滿台南特色，價格實在，今年市府特別媒合統一超商(指定飲品買一送一)、紅太陽連鎖茶飲、夏林海鮮碳燒、裁縫師咖啡、都會新貴購物網、貓狗大棧寵物百貨等6家廠商配合促銷活動，凡購買此次身障團體秋節禮盒，即可獲得6張指定優惠券套組，與親友聚會吃月餅的同時也能搭配飲品，家中寵物亦可受惠，一舉數得。

10家身心障礙福利機構及團體分別是嘉南療養院、台南市心智障礙關顧協會附設展翼烘焙坊、私立蓮心園社會福利慈善事業基金會、台南市腦性麻痺之友協會、私立天主教瑞復益智中心、私立心德慈化教養院、私立天主教美善社會福利基金會、私立鴻佳啟能庇護中心、私立朝興社會福利慈善事業基金會附設朝興啟能中心、喜憨兒社會福利基金會。