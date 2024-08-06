房市928檔期將至就怕不當行銷手法 南市有對策…絕不手軟

台南房市沒退燒，今年前7個月申報預售屋備查案件120餘件，推案熱度依然在高點。928檔期將至，地政局除籲請業者行銷手法切勿誇大，並推出「預售屋早早查」系統，提供民眾查詢預售屋申報備查進度，保障交易安全。

南市地政局指出，全台房市持續熱絡，產生許多不動產交易亂象，消費者權益因而受影響，為保障交易安全，平均地權條例歷經2次大幅度修正，自2021年7月起，預售屋全面管制，預售屋銷售前應將資訊及契約書報請地政局備查，另購屋預約單及契約書增訂違規罰責，2023年7月起，實施打炒房5大措施，預售屋及新建成屋契約書禁止轉讓、私法人購屋限制、禁止炒作等。

統計台南前7月，申報預售屋備查案件120餘件，較前年、去年同期的159件、127件雖略為減少，但推案熱度依然在高點，為有效控管大量備查案件，地政局推出「預售屋早早查」系統，提供民眾查詢預售屋申報備查進度，民眾可以行政區、建商或是建案名稱進行搜尋，掌握該案申報及改正情形。

地政局長陳淑美指出，平均地權條例新制針對房地炒作祭出許多重大罰責，預售屋買賣契約除有特殊情形外，禁止轉讓第3人，地政局將持續針對預售屋轉讓情形進行查核，查有違規者將依規定裁處50萬至300萬元罰鍰。

928檔期將至，陳淑美籲請業者行銷手法勿誇大，勿刻意營造熱銷假象或散布不實資訊，如以虛假的行銷手法者影響交易秩序，將會同消保官發動聯合稽查，如炒作屬實，將依規定處100萬至5000萬元罰鍰，並提醒消費者於購屋前，應理性評估自身負擔能力，勿輕信不當的行銷手法。