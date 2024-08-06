嘉義城隍廟、九華山地藏庵 捐款救濟颱風災民
颱風凱米重創嘉義縣，財團法人九華山地藏庵與嘉義城隍廟近日各捐助新台幣100萬元給嘉縣社會局，幫助受災經濟弱勢家庭維持基本生活，渡過困境。
嘉義縣政府今天上午在縣長室舉行九華山地藏庵捐贈善款儀式，由縣長翁章梁代表受贈並頒發感謝狀。
翁章梁致詞說，經濟弱勢家庭重建家園需要仰賴政府部門及民間團體的合作，感謝府內各局處橫向聯繫與合作，加速弱勢家庭的災後重建，更感謝九華山地藏庵捐助100萬元幫助弱勢。
社會局表示，嘉義城隍廟善日前也捐助100萬元慰助受災民眾。
社會局說，在風災後立即啟動災民關懷，並針對淹水地區低收入戶、中低收入戶等弱勢家庭盤點災後復原需求，連結縣府局處資源、社福團體協助重建；總計100餘戶弱勢家庭的日常生活所需物品因為水災而損壞，居住與生活品質大受影響。
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