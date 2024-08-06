送愛挺台南淹水災民 立委賴惠員募漂白水6000罐
凱米颱風遠離，台南溪北地區鹽水、後壁、白河三區受災嚴重，仍有不少居民忙善後清理，立委賴惠員日來募集漂白水6000罐等物質，今由三區區長代表領回發放給受災戶後續消毒，希望早日恢復生活作息。
賴惠員日來奔走，募集民間與企業贊助物資舞水痕萬用拖（拖把）300組、漂白水6000罐，今與台南市議員王宣貿、沈家鳳等人一同召開記者會，白河區長董麗華、後壁區長陳玉惠、鹽水區長陳文琪等人也出席代表受災戶感謝。
賴惠員指出，風災過後的清潔是民眾最先面臨的問題，由於又面臨大量牲畜死亡及後續炎熱天氣等狀況，若不快進行清消，將可能會造成後續疫病孳生。希望公所能妥善利用這些資源，讓民眾速恢復日常生活。
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