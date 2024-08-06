重慶姑娘落腳新化25年 一手快炒闖出名號…今開畫展圓夢
台南新化老街重慶現炒店老闆娘李聯容25年前從大陸四川重慶遠嫁來台，沒想到夫家突然因意外須幫忙家計，硬著頭皮開現炒店，憑著一手炒菜工夫在新化老街闖出名號。而她做生意空檔就塗塗抹抹，近10年拜師學油畫獲得肯定鼓勵，今天畫展開幕，畫壇前輩、各地好友趕來道賀。
李聯容來台時因為婆婆中風，丈夫的收入幾乎全部都花在照護，家計入不敷出，孩子生出滿月就決定開店，沒學過烹飪，只是硬著頭皮「把有吃過、印象中的菜色做出來」，就開始開店，邊做邊學邊改進，生意當然一開始不是很好，經過了10年才逐漸打出名號，生活比較穩定後，她才想起一直沒有實現的夢想。
李聯容說，從小就喜歡畫畫，只是一直沒機會接觸，直到得知新化社區大學招生，才去報名學畫，藝術家陳春陽是啟蒙老師，說畫畫這種藝術是要靠自己去跟油彩做朋友，要自己去摸索與體會，因為開餐廳也沒很多時間畫畫，只能利用下班空檔時間畫。
「炒菜節奏是快又緊張的，畫畫能讓我心平氣和，可以讓我什麼都不用想、專注在作品中」。李聯容說，油畫人物是最難畫的，所以一開始就挑戰高難度的畫人物。她說，比如我先生的同事全家福，看起來很溫馨感人幸福的小家庭，這個畫面非常美，所以我想把他們ㄧ家幸福的三口畫下來，讓我也跟著感受到了他們的幸福快樂。
李聯容說，不管是炒菜還是畫畫，她都有遇到挫折的時候，但她從沒想過放棄。人就像農作物一樣，需要經歷暴風雨、冰雪以及每一天吸收空氣跟土壤，才能讓農作物的根更強壯、更有抵抗力，才能有好的收穫。
她說，畫畫也是一樣，需要經歷挑戰才可能有成果，植物需要經歷冬天夏天，好天氣壞天氣，才能有好收成，人也是一樣需要經歷喜悅與痛苦，成功於失敗，生命在這兩極之間，就學習如何保持身、心、靈的平衡，平衡就會健康。
李聯容感謝新化美術協會前會長李牡丹邀請來楊逵文學紀念館開油畫個展，感謝20年好友林孟婷為了趕來送花祝福，還改時間提早為家人慶生。林孟婷說，當年路過剛開不久的店，看到她一個人蹲在快炒店門口走廊畫畫，就知道這是她一生的夢想，很開心好友能夠圓夢。
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