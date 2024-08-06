重慶姑娘落腳新化25年 一手快炒闖出名號…今開畫展圓夢

台南新化老街重慶現炒店老闆娘李聯容25年前從大陸四川重慶遠嫁來台，沒想到夫家突然因意外須幫忙家計，硬著頭皮開現炒店，憑著一手炒菜工夫在新化老街闖出名號。而她做生意空檔就塗塗抹抹，近10年拜師學油畫獲得肯定鼓勵，今天畫展開幕，畫壇前輩、各地好友趕來道賀。

李聯容來台時因為婆婆中風，丈夫的收入幾乎全部都花在照護，家計入不敷出，孩子生出滿月就決定開店，沒學過烹飪，只是硬著頭皮「把有吃過、印象中的菜色做出來」，就開始開店，邊做邊學邊改進，生意當然一開始不是很好，經過了10年才逐漸打出名號，生活比較穩定後，她才想起一直沒有實現的夢想。

李聯容說，從小就喜歡畫畫，只是一直沒機會接觸，直到得知新化社區大學招生，才去報名學畫，藝術家陳春陽是啟蒙老師，說畫畫這種藝術是要靠自己去跟油彩做朋友，要自己去摸索與體會，因為開餐廳也沒很多時間畫畫，只能利用下班空檔時間畫。

「炒菜節奏是快又緊張的，畫畫能讓我心平氣和，可以讓我什麼都不用想、專注在作品中」。李聯容說，油畫人物是最難畫的，所以一開始就挑戰高難度的畫人物。她說，比如我先生的同事全家福，看起來很溫馨感人幸福的小家庭，這個畫面非常美，所以我想把他們ㄧ家幸福的三口畫下來，讓我也跟著感受到了他們的幸福快樂。

李聯容說，不管是炒菜還是畫畫，她都有遇到挫折的時候，但她從沒想過放棄。人就像農作物一樣，需要經歷暴風雨、冰雪以及每一天吸收空氣跟土壤，才能讓農作物的根更強壯、更有抵抗力，才能有好的收穫。

她說，畫畫也是一樣，需要經歷挑戰才可能有成果，植物需要經歷冬天夏天，好天氣壞天氣，才能有好收成，人也是一樣需要經歷喜悅與痛苦，成功於失敗，生命在這兩極之間，就學習如何保持身、心、靈的平衡，平衡就會健康。