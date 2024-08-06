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遭中央點名預算執行率欠佳 嘉縣府說明

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
遭中央點名預算執行率欠佳，嘉義縣政府說明。圖／本報資料照片
遭中央點名預算執行率欠佳，嘉義縣政府說明。圖／本報資料照片

國民黨主張修改財政收支劃分法，審計部公布去年度中央政府總決算審核報告，有不少縣市一般性補助款預算執行率表現欠佳，嘉義縣也被點名在基本設施、教育預算、社福預算等執行預算未達8成；嘉縣府說明，有些補助依個案實際核定資格、請領人數減少等原因而導致執行率欠佳。

嘉縣府表示，執行率欠佳各有其因素，像在低收入戶兒童生活補助方面，因低收入戶各項生活補助係依個案實際狀況核定資格，請領低收兒童生活補助人數較前年度減少。

低收入戶就學生活補助中請領高中職就學生活補助人數較前年減少。

其他社會救助支出方面，業務費項下依業務運用情形撙節支出。112年社安網人力以陸續招募方式聘用，相關薪資等費用均核實支出。

在弱勢兒童及少年生活扶助方面，因依個案實際資格核定補助，部分受扶助者遷出外縣市、同時符合其他社福津貼金額較高補助而註銷此補助，故執行率未達8成。

脆弱家庭服務方面，因脆家社工優先連結其他資源，故無須全部案家都提供物資、新住民翻譯費用，致執行率未達8成。

其他家庭暴力及性侵害防治業務支出方面，因業務費項下依實際業務執行狀況撙節支付。在充實社工人力計畫補助5名人力，因僅進用4人，112年4月補足5人，故執行率未達8成。

人力 低收入戶 嘉義 社工

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