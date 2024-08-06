快訊

黨內投票完成！賀錦麗正式獲民主黨總統候選人提名

00878上次股災跌21%、昨跌13.26%...低點還沒到？達人：質押小心睡公園

國家警報響！大雷雨轟炸7縣市 葫蘆谷、千層岩瀑布防「山區暴雨」

虱目魚產季來臨 南市府攜手超市推「虱」房料理

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市政府今邀請星級飯店福爾摩沙酒店國宴主廚，分享6道虱目魚創意菜餚，希望號召民眾踴躍購買。記者萬于甄／攝影
台南市政府今邀請星級飯店福爾摩沙酒店國宴主廚，分享6道虱目魚創意菜餚，希望號召民眾踴躍購買。記者萬于甄／攝影

台南號稱虱目魚的故鄉，每年7月至10月則是虱目魚「正當時」的季節，台南市政府今年攜手全聯、大潤發等賣場通路，推廣在地優質虱目魚，市長黃偉哲等人今也到全聯的門市協助宣傳，即日起購買指定系列商品不僅可享優惠折扣，登錄發票更有機會獲得市值1.5萬「黃金虱目魚」。

黃偉哲表示，台南的虱目魚養殖面積與產量產值皆為全國之冠，為讓各地朋友搶「鮮」品嘗最美味的虱目魚，今年攜手南市友善養殖漁產生產合作社、全聯及大潤發等，共同推出門市及線上通路推廣，今更邀請星級飯店國宴主廚分享6道虱目魚創意菜餚，希望號召民眾踴躍購買。

漁業署副署長陳建佑則說，虱目魚深受國人喜愛，全台虱目魚年產值更超過20億，為提升台灣漁產競爭力，公部門也持續在生產端推動智慧水產養殖模式，並針對加工、運銷端強化冷鏈設備及技術提升，像是虱目魚幾乎是全魚可食用。

南市農業局指出，台南虱目魚目前產地價每台斤約43至44元，價格還算平穩，今年養殖面積約2760公頃，初估放養量約達6700萬尾，雖日前受到凱米颱風影響，目前仍有許多地方正在勘災，不過虱目魚產季才剛要開始，預估衝擊不大。

農業局提到，民眾即日起至22日至全聯門市購買指定台南虱目魚系列商品，單筆滿200元即可現折20元，且凡購買指定虱目魚系列商品不限金額，至市府活動官網登錄發票即可抽市價1.5萬的「台南黃金虱目魚」，限量5名，歡迎民眾一起用行動支持漁民。

此外，2024台南虱目魚文化季預計10月開跑，今年在北門、學甲、七股、將軍及安南等產地產區都會有相關系列活動，民眾屆時也可選購台南當季新鮮的虱目魚。

台南市政府今年攜手全聯、大潤發等賣場通路，推廣在地優質虱目魚，市長黃偉哲（中）、漁業署副署長陳建佑（右二）、立委陳亭妃（左二）等人，今也到全聯台南宜居門市協助宣傳。記者萬于甄／攝影
台南市政府今年攜手全聯、大潤發等賣場通路，推廣在地優質虱目魚，市長黃偉哲（中）、漁業署副署長陳建佑（右二）、立委陳亭妃（左二）等人，今也到全聯台南宜居門市協助宣傳。記者萬于甄／攝影
台南虱目魚養殖面積與產量、產值為全國之冠，為讓各地朋友搶「鮮」品嘗美味虱目魚，南市府今年攜手南市友善養殖漁產生產合作社、全聯及大潤發等，共同推出實體門市及線上販售通路。記者萬于甄／攝影
台南虱目魚養殖面積與產量、產值為全國之冠，為讓各地朋友搶「鮮」品嘗美味虱目魚，南市府今年攜手南市友善養殖漁產生產合作社、全聯及大潤發等，共同推出實體門市及線上販售通路。記者萬于甄／攝影
為歡慶台南400，即日起至22日活動期間，民眾前往全聯及大潤發通路購買台南虱目魚指定商品，上網登錄發票，就有機會抽到市價約1.5萬的「黃金虱目魚」，限量5名。記者萬于甄／攝影
為歡慶台南400，即日起至22日活動期間，民眾前往全聯及大潤發通路購買台南虱目魚指定商品，上網登錄發票，就有機會抽到市價約1.5萬的「黃金虱目魚」，限量5名。記者萬于甄／攝影

台南 虱目魚

延伸閱讀

國1新營交流道改善可行性評估高公局審查通過 將增設高架匝道

台南仁德水患瓶頸萬代橋改建交管 今午後恢復雙向通車

工期約16個月　國1新營交流道北上出口確定增設高架匝道！

台灣美食展最後1天 黃偉哲現身台南館促銷農特產

相關新聞

颱風打亂復耕路 嘉南第五、六組逾萬公頃供水多延4天

凱米颱風侵台，打亂農民復耕路，；在地方強烈建議下，農田水利署嘉南管理處今同意，針對嘉南第五、六組灌區供水多延4天至8月1...

虱目魚產季來臨 南市府攜手超市推「虱」房料理

台南號稱虱目魚的故鄉，每年7月至10月則是虱目魚「正當時」的季節，台南市政府今年攜手全聯、大潤發等賣場通路，推廣在地優質...

濁水溪舞團赴比利時賽舞 雲林縣長授旗期勉載譽歸國

雲林縣濁水溪藝術舞蹈團將於8月8日啟程參加比利時國際藝術節展演，今天接受雲林縣長張麗善授旗，張麗善強調濁水溪舞團是國內第...

嘉市東市場廁所新亮點 復刻城隍廟戲台及古厝老花磚

嘉義市政府落實「設計力帶動經濟力」實績再添一樁，甫整建完成啟用的東市場廁所，融合設計師團隊巧思，取材百年老花磚文化底蘊，...

國1新營交流道改善可行性評估高公局審查通過 將增設高架匝道

為改善國一新營交流道交通壅塞情形，台南市政府交通局完成新營交流道改善案可行性研究提送交通部，5日獲交通部高速公路局審查通...

台南仁德水患瓶頸萬代橋改建交管 今午後恢復雙向通車

台南市仁德區三爺溪沿線豪大雨易就淹水，尤其中山高仁德交流道下方萬代橋阻水瓶頸多年難解。市政府爭取經費改建拉寬萬代橋，打開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。