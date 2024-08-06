虱目魚產季來臨 南市府攜手超市推「虱」房料理

台南號稱虱目魚的故鄉，每年7月至10月則是虱目魚「正當時」的季節，台南市政府今年攜手全聯、大潤發等賣場通路，推廣在地優質虱目魚，市長黃偉哲等人今也到全聯的門市協助宣傳，即日起購買指定系列商品不僅可享優惠折扣，登錄發票更有機會獲得市值1.5萬「黃金虱目魚」。

黃偉哲表示，台南的虱目魚養殖面積與產量產值皆為全國之冠，為讓各地朋友搶「鮮」品嘗最美味的虱目魚，今年攜手南市友善養殖漁產生產合作社、全聯及大潤發等，共同推出門市及線上通路推廣，今更邀請星級飯店國宴主廚分享6道虱目魚創意菜餚，希望號召民眾踴躍購買。

漁業署副署長陳建佑則說，虱目魚深受國人喜愛，全台虱目魚年產值更超過20億，為提升台灣漁產競爭力，公部門也持續在生產端推動智慧水產養殖模式，並針對加工、運銷端強化冷鏈設備及技術提升，像是虱目魚幾乎是全魚可食用。

南市農業局指出，台南虱目魚目前產地價每台斤約43至44元，價格還算平穩，今年養殖面積約2760公頃，初估放養量約達6700萬尾，雖日前受到凱米颱風影響，目前仍有許多地方正在勘災，不過虱目魚產季才剛要開始，預估衝擊不大。

農業局提到，民眾即日起至22日至全聯門市購買指定台南虱目魚系列商品，單筆滿200元即可現折20元，且凡購買指定虱目魚系列商品不限金額，至市府活動官網登錄發票即可抽市價1.5萬的「台南黃金虱目魚」，限量5名，歡迎民眾一起用行動支持漁民。