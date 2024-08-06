濁水溪舞團赴比利時賽舞 雲林縣長授旗期勉載譽歸國

雲林縣濁水溪藝術舞蹈團將於8月8日啟程參加比利時國際藝術節展演，今天接受雲林縣長張麗善授旗，張麗善強調濁水溪舞團是國內第一支超過10年獲邀赴歐演出的團隊，今年適逢雲林國際友誼年，期待由團長王淑媚率領24位表演者，能把最精湛的舞藝表現在國際舞台。

張麗善表示，濁水溪藝術舞蹈團自2007年至2023年，期間除3年疫情，連續13年獲邀參加歐洲義大利、西班牙、法國等國際藝術節活動演出，也是台灣團隊第一支超過10年獲邀遠赴歐洲的團隊，每年都受到國際媒體高度關注及報導。今年再次受邀前往訪比利時巡迴演出，參加卡丹斯及納穆爾藝術節。

文觀處長陳璧君表示，濁水溪舞團王淑媚結合武術與舞蹈，透過新的編創元素，展現不凡的氣勢與藝術，期待這次比利時之行，能再次擦亮招牌，為雲林作好藝術文化外交。

王淑媚指出，舞團成立已22年，2011年西班牙國際藝術節曾獲最受歡迎獎；2013年義大利沙丁尼亞國際藝術節再獲總冠軍。2013連續兩年獲韓國世界舞蹈節最佳舞者第三名和第四名，今年又有青年高中舞蹈科主任洪淑玲及教授洪秀錦加入陣容，相信會有更好的表現。

王淑媚說，今年演出「台灣尚介水」的主題，界定在以台灣的主題意識為主，不論配樂編曲或服裝甚至加進原住民圖騰，是為展現出台灣在地的國情風俗，所有舞者將會全力以赴，把台灣最美的一面透過舞蹈呈現在國際舞台，宣揚台灣藝術文化精神，更讓國際友人耳目一新。