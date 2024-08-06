嘉市東市場廁所新亮點 復刻城隍廟戲台及古厝老花磚
嘉義市政府落實「設計力帶動經濟力」實績再添一樁，甫整建完成啟用的東市場廁所，融合設計師團隊巧思，取材百年老花磚文化底蘊，加上現代化友善空間，除增加間數，考慮親子及輪椅使用者安全便利，並將國定古蹟城隍廟戲台，以及民家古厝使用的花磚，復刻在廁所牆壁及地板上，成為東市場新亮點。
市長黃敏惠說，設計思考與細節應該在每個角落展現，感謝嘉義子弟大象設計公司設計師潘岳麟用心，讓東市場廁所即使小小的空間也能有舒適體驗。潘岳麟說，參與2021台灣設計展，負責嘉邑城隍廟策展，在台灣花磚博物館長徐嘉彬館長編著「重返花磚時光」書中，了解到城隍廟戲台及民家古厝使用的花磚，找到設計靈感。
東市場廁所整建，有機會讓台灣獨有花磚建材再次回到民眾生活使用的空間，覺得很有意義，整建廁所提升廁所設施與環境，大幅改善市場整體衛生條件，為市民和商家提供更安全舒適的公共服務。
建設處處長田長沛說，東市場300多年一直是嘉義人大灶腳，加上百年傳承好味道，更是觀光客美食旅行首選，人流量大，廁所使用需求也高，廁所整建工程，落實空間美學，與潘岳麟、徐嘉彬理念一拍即合，將城隍廟戲台與民家古厝使用花磚復刻東市場廁所牆壁及地板上。廁所空間雖小，但多元友善設計毫不馬虎，除漂亮舒適，適合親子、輪椅使用者進入。
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