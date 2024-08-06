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國1新營交流道改善可行性評估高公局審查通過 將增設高架匝道

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國道1號新營交流道改善可行性評估案獲高公局審查通過。圖／台南市交通局提供
國道1號新營交流道改善可行性評估案獲高公局審查通過。圖／台南市交通局提供

為改善國一新營交流道交通壅塞情形，台南市政府交通局完成新營交流道改善案可行性研究提送交通部，5日獲交通部高速公路局審查通過，將於新營交流道北上出口增設高架匝道跨越長榮路銜接復興路，能大幅改善現有交流道與長榮路、復興路口的交通環境，後續工程設計施工將由高速公路局施作。

交通局長王銘德表示，國道1號新營交流道上下匝道車流龐大，常造成交流道周遭平面道路壅塞，其中以北出右轉匝道尤為明顯，地方殷切期盼辦理交流道改善，加上未來新營地區重要建設開發完成後，帶動周邊區域經濟發展，其所衍生的交通量預期將增加新營交流道負荷，更顯本案推動的迫切與必要。

交通局指出，新營交流道北出右轉匝道歷經多年相關標誌標線號誌改善，但效果仍有限，交通局自2022年5月著手辦理可行性評估案，提出北上出口增設高架匝道跨越長榮路銜接復興路方案，預估總工程經費約6.48億元，歷經2年多的努力，終獲得交通部高速公路局「高速公路增設及改善交流道審議委員會」審查通過。

交通局表示，該案長期獲得當地立委、議員及民眾支持，經多次邀集相關單位召開協調會議及地方說明會，可行性評估通過後，將續由交通部高速公路局報行政院核定，並辦理後續規劃設計及工程施工。

市長黃偉哲表示，非常感謝交通部高速公路局的支持，迅速辦理審查作業並審查通過，解決新營交流道長期的壅塞，也是地方民眾引頸期盼多年的交通建設。

國道1號新營交流道改善可行性評估案獲高公局審查通過。圖／台南市交通局提供
國道1號新營交流道改善可行性評估案獲高公局審查通過。圖／台南市交通局提供

交通部 長榮 高速公路

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