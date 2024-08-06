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延續對父親的愛 台北女子連續11年送蛋糕給家扶

中央社／ 雲林縣6日電

居住台北的童姓女子延續對父親的愛，連續11年號召親友響應，委託各地庇護中心寄出1615顆蛋糕分送13個家扶中心，其中270顆蛋糕今天送到雲林家扶中心，提前慶祝父親節。

雲林家扶中心表示，童女20歲時父逝，為紀念父親的守護，自103年起發起「公益過佳節」活動，在每年的父親節都會贈送父親節蛋糕至家扶中心及其他社福單位，今年邁入第11年，270顆蛋糕今天送至雲林家扶中心，期待滿滿的祝福與鼓勵，能給予父親們滿滿的能量與陪伴。

雲林家扶中心主任廖志文指出，童女的蛋糕不單造福雲林家扶中心，她委託雲林縣聲暉協進會製作蛋糕，照顧弱勢族群，意義非凡。

家扶兒李檜珊今天在記者會上大聲說出，「爸爸是我們永遠的鋼鐵人」，她感謝爸爸扛起家計照顧2姊妹及阿嬤，並提及爸爸最近治療脂肪瘤又進行甲狀腺淋巴腫瘤開刀，只能在家休養1個月。在父親節前夕收到童女的蛋糕，藉由蛋糕表達心中對父親的愛。

「女兒大大的擁吻，是父親最大的能量補給。」雲林家扶中心48歲爸爸廖政邦，肩負2個孩子的經濟重擔。從事臨時農務工作，颱風過後工作受到影響，家裡也需要整理，壓力很大根本沒有心情過父親節。他感謝童女的愛心以及大家的幫助，壓力跟心情都好很多，將與家人共享父親節蛋糕。

家扶中心 雲林

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