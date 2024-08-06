延續對父親的愛 台北女子連續11年送蛋糕給家扶
居住台北的童姓女子延續對父親的愛，連續11年號召親友響應，委託各地庇護中心寄出1615顆蛋糕分送13個家扶中心，其中270顆蛋糕今天送到雲林家扶中心，提前慶祝父親節。
雲林家扶中心表示，童女20歲時父逝，為紀念父親的守護，自103年起發起「公益過佳節」活動，在每年的父親節都會贈送父親節蛋糕至家扶中心及其他社福單位，今年邁入第11年，270顆蛋糕今天送至雲林家扶中心，期待滿滿的祝福與鼓勵，能給予父親們滿滿的能量與陪伴。
雲林家扶中心主任廖志文指出，童女的蛋糕不單造福雲林家扶中心，她委託雲林縣聲暉協進會製作蛋糕，照顧弱勢族群，意義非凡。
家扶兒李檜珊今天在記者會上大聲說出，「爸爸是我們永遠的鋼鐵人」，她感謝爸爸扛起家計照顧2姊妹及阿嬤，並提及爸爸最近治療脂肪瘤又進行甲狀腺淋巴腫瘤開刀，只能在家休養1個月。在父親節前夕收到童女的蛋糕，藉由蛋糕表達心中對父親的愛。
「女兒大大的擁吻，是父親最大的能量補給。」雲林家扶中心48歲爸爸廖政邦，肩負2個孩子的經濟重擔。從事臨時農務工作，颱風過後工作受到影響，家裡也需要整理，壓力很大根本沒有心情過父親節。他感謝童女的愛心以及大家的幫助，壓力跟心情都好很多，將與家人共享父親節蛋糕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言