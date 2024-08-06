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台南仁德水患瓶頸萬代橋改建交管 今午後恢復雙向通車

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南仁德水患瓶頸萬代橋改建施工交管，今午後恢復雙向通車。圖／台南市政府提供
台南仁德水患瓶頸萬代橋改建施工交管，今午後恢復雙向通車。圖／台南市政府提供

台南市仁德區三爺溪沿線豪大雨易就淹水，尤其中山高仁德交流道下方萬代橋阻水瓶頸多年難解。市政府爭取經費改建拉寬萬代橋，打開三爺溪河道瓶頸段，擴大通洪斷面提升防洪能力。過去一年施工造成往來汽機車常須S型蛇行，經常險象環生。工程已進入尾聲，今天中午恢復雙向通行。

市長黃偉哲上午再次到場關切，檢視通車前準備工作，要求施工交通不打結，全部工程如期如質在明年初完工，提供民眾安全通暢的道路。

黃偉哲表示，市府向水利署爭取到逾4.13億元改建萬代橋，改建後橋長跨度由22公尺增長為42.3公尺，橋樑寬度27.4公尺，原有河道深度則增加1.5公尺，採不落墩設計以減少河道阻礙，降低水位，並提升防洪標準為10年洪峰流量，有效擴大通洪斷面及提升防洪能力，降低區域淹水損失。

黃偉哲說，他重視萬代橋交通情形，施工時要維持周圍交通順暢，特別感謝中央協助、立委及議會通過預算、市府團隊合作，共同完成這項高難度工程，在凱米颱風期間發揮功能有效防汛。儘管本次台南淹水面積與過去88風災相比，已從一萬多公頃降為不到700公頃，但希望未來「連一公頃的淹水都不允許」，市府會在防汛方面不斷精進努力。

工務局指出，萬代橋改建工程採半半施工，現橋梁主體工程皆已完工，7月16日已先行恢復仁德往東區方向通車，今日中午也將恢復東區往仁德方向通行，後續將進行臨時便橋拆除作業及護岸復舊工作，預計於114年1月全部完工。

工務局說，三爺溪排水全長13公里，集水面積約6300公頃，是二仁溪下游段之主要支流，集水面區橫跨仁德區、歸仁區、永康區、東區及南區。由於集水區範圍都市化程度高，區域排水路坡降平緩且通水斷面不足，三爺溪沿線每逢豪大雨即易發生淹水情形，附近居民及來往通勤民眾苦不堪言，加上位處市道182線上的萬代橋，交通頻繁，落墩及淤積問題導致渠道束縮嚴重亦易壅高迴水造成溢淹。

工務局表示，改建後的萬代橋採不落墩設計，有效增加65.4%的通水斷面，打開三爺溪河道瓶頸段。日前凱米颱風帶來豐沛雨量，在仁德降雨最高24小時達348毫米，昔日易淹地區不再，足見三爺溪改建發揮作用，「民眾均表示相當滿意」。工務局將加速導排永康大灣、崑山、仁德太子路及工業區，將暴雨逕流有效排入仁德滯洪池，減緩上游淹水。

台南仁德水患瓶頸萬代橋改建施工交管，今午後恢復雙向通車。圖／台南市政府提供
台南仁德水患瓶頸萬代橋改建施工交管，今午後恢復雙向通車。圖／台南市政府提供
台南仁德水患瓶頸萬代橋改建施工交管，今午後恢復雙向通車。圖／台南市政府提供
台南仁德水患瓶頸萬代橋改建施工交管，今午後恢復雙向通車。圖／台南市政府提供
台南仁德水患瓶頸萬代橋改建施工交管，今午後恢復雙向通車。圖／台南市政府提供
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凱米颱風 台南 淹水 黃偉哲

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