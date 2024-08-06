台南左鎮老街推快閃冰店 來吃芒果冰、古早剉冰逛山鎮

台南左鎮是芒果產區，左鎮區公所與菜寮溪產業觀光協會合作，在左鎮老街推出快閃冰店，9日到11日、16日到18日連兩個周五到周日提供芒果冰及傳統口味古早冰，期待各地民眾來品嘗道地左鎮芒果冰、古早味剉冰與各種在地農產，感受左鎮老街人文與山城景點小鎮風情。

這項「2024左鎮冰店涼一夏」活動由左鎮區大專暑期工讀生規畫設計，冰品使用的食材為左鎮在地生產的芒果等農產品，學生從左鎮風土特色中汲取靈感，將創意化為實際方案，為左鎮注入活力。

左鎮區長余基吉表示，快閃冰店「就是要讓大家知道，左鎮芒果的好滋味」，成為感受老街氛圍、吸引遊客造訪老街與二寮日出、草山月世界等景點，順道品嘗左鎮破布子、大餅等在地特產，「大家可以來玩一整天吃一整天」。

余基吉表示，近年左鎮老街經產官學努力已漸恢復生氣，假日常見外地遊客造訪，感受老街古樸風情。今夏為讓遊客清涼消暑，特別推出「在地鮮芒剉冰」及「傳統口味古早冰」，希望快閃冰店吸引遊客駐足，也為老街創造不同的可能，活動期間憑左鎮化石園區門票存根，可享每碗冰折價10元。

余基吉說，快閃冰店另一個重要目的是為促進在地文化交流與傳承，讓更多人認識到左鎮豐富的歷史背景和傳統工藝。透過學生的創意及規畫，能將這片美麗左鎮風土特色傳遞出來，讓眾人有機會欣賞到這充滿白堊鄉土風情的好地方。